İngiltere’nin Greater Manchester bölgesinde yaşayan Lily Thompstone, yıllardır bağırsak sorunları ve mide bulantısı şikayeti yaşadığını, ancak doktorların şikayetlerini sürekli görmezden geldiğini söyledi. Şikayetlerine bir çözüm bulunamaması sebebiyle büyük stres yaşayan genç kadının tüm vücudunu döküntüler kaplarken, gerçek sorunun çok daha ciddi olduğu ortaya çıktı.

Doktorlar önemsemedi, vücudu döküntüyle alarm verdi: Gerçek bir yıl sonra ortaya çıktı

Bir sabah dudaklarının aniden aşırı derecede şişmesiyle acil servise kaldırılan Lily, alerjik reaksiyon şüphesiyle steroid tedavisi gördü. Şişlik kısa sürede geçse de yaklaşık bir ay sonra göğsünde başlayan döküntü hızla yayılmaya başladı. Üç farklı doktora başvuran genç kadına bu kez sedef hastalığı tanısı kondu. Ancak tedaviye rağmen şikâyetleri devam etti.

GERÇEK TEŞHİS SONRADAN KONDU

Döküntülerin boynundan ayak parmaklarına kadar yayıldığını, vücudunun yüzde 80–90’ını kaplayan yüzlerce pullu leke oluştuğunu anlatan Lily, bu sürecin hem fiziksel hem de psikolojik olarak yıpratıcı olduğunu dile getirdi. Başka bir hastanede yapılan detaylı incelemeler sonucunda, Haziran 2024’te Lily’ye endometriozis tanısı kondu. Endometriozis, rahim iç tabakasına benzer dokuların rahim dışında büyümesiyle ortaya çıkan ağrılı bir hastalık olarak tanımlanıyor.

Teşhisin ardından iki ameliyat geçiren Lily, hastalığın tekrar etmesi nedeniyle ikinci operasyonun Aralık 2025’te yapıldığını söyledi. Genç kadın, yaşadığı döküntülerin doğru teşhise ulaşılmasında önemli bir işaret olduğunu belirterek, benzer belirtiler yaşayan kadınlara “Kendinizi savunmaktan vazgeçmeyin” çağrısında bulundu.

Sosyal medyada paylaştığı fotoğraflarla yaşadıklarını anlatan Lily, uzun süreli stresin ve sağlık sorunlarının görmezden gelinmesinin bağışıklık sistemini olumsuz etkilediğine inandığını vurguladı.

