Dominik Cumhuriyeti'nin turistik Bayahibe bölgesindeki otel kompleksinde çıkan yangın sebebiyle yaklaşık 1700 kişinin tahliye edildiği bildirildi. Olaya ilişkin soruşturma başlatılırken, bir kişinin hayatını kaybettiği ve yaralı turistlerin olduğu aktarıldı.

Dominik Cumhuriyeti'nin turistik Bayahibe bölgesindeki otel kompleksi alevlere teslim oldu. Yerel yetkililer, korkunç yangına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Dominikte korkunç yangın! Otel bölgesi alevlere teslim, ölü ve yaralılar var

1700 TURİST TAHLİYE EDİLDİ

Yangın nedeniyle otelin tahrip olduğuna dikkati çeken yetkililer, yaklaşık 1700 turistin tahliye edildiği bilgisini paylaştı.

Dominikte korkunç yangın! Otel bölgesi alevlere teslim, ölü ve yaralılar var

ÖLÜ VE YARALILAR VAR

Rüzgarın etkisiyle alevlerin hızla yayıldığını belirten yetkililer, soruşturmanın sürdüğünü ifade etti. Yerel medyada yer alan haberlerde yangında bir İtalyan turistin hayatını kaybettiği ve bazı turistlerin yaralandığı bildirildi.

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