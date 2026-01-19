Teröristlerin yıllardır “kale” dedikleri yerler 2,5 dakikada ele geçirildi. Katiller yakıp yıkarak fare gibi kaçarken, senelerce evlerinden uzakta olan Suriyeliler bayram havasında geri dönmeye başladı.

YILMAZ BİLGEN - Terör örgütü PKK’nın Suriye uzantısı YPG/SDG’de bozgun sürüyor. Güney aksından Rakka’ya giren Suriye ordusu, Haseke’ye 10 kilometre mesafedeki El Ghane köyüne ulaşmayı başararak zaferlerine bir yenisini ekledi. Deyrizor da bütünüyle terörden arındırıldı ve harita yeşile boyandı.

Terör korkusu sebebiyle yıllardır evlerinden uzakta olan Suriyeliler, çoluk çocuk bayram havasında evlerine dönmeye başladı. Halkın orduyla bütünleşerek müthiş bir destan yazdığını belirten Suriyeli General Fayez Esmer “Petrol ve gaz kuyularının yüzde 90’lık kısmı kontrolümüz altında” dedi.

100 BİN KİŞİ NEREDE?

Esmer, Haseke kırsalında yüzde 70’lik alanın terörden temizlendiğini aktararak “Yıllardır bahsedilen 100 bin kişilik ordu nerede? Karşılık veremeden çekirge sürüsü gibi dağıldılar. Teröristler, telsizlerinden sözde komutanlarına küfrederek kaçıyor. Bütün dünya Haseke, Deyrizor ve Rakka halkının devletine, tarihine sadakatini gördü. İşgalcilerin bozgunu Şeyh Maksut’ta başladı. Deir Hafir-Meskene-Tabka ile devam etti. Rakka’da çok büyük darbe yediler, Deyrizor’da neye uğradıklarını şaşırdılar. Petrol silahını da ellerinden aldık. Rakka-Tabka Barajı da bizde” diye konuştu.

TÜRKİYE’YE BORÇLUYUZ

Suriye Aşiret ve Kabileler Yüksek Meclisi Sözcüsü Mudar el Esad ise Deyrizor ile Rakka’daki petrol sahalarında çok sayıda yer altı silah depolarına rastladıklarını belirtti. Teröristlerin dağları dahi oyup cephanelik inşa ettiğine dikkat çeken el Esad “PKK/YPG hain bir planın ürünü. Bize ait şehirlerin, ilçelerin, köylerin, kasabaların isimlerini değiştirdiler. Din, eğitim, tarih, kurum, namus, bu halka ait ne varsa istismar ettiler. Yıllardır burada zorbalık yaptılar ancak birkaç saatte temizlendiler. Çok sayıda aşiret hükûmetin yanında yer alıp YPG’ye karşı ayaklandı. Hep birlikte düşmanı kovduk” ifadelerini kullandı. Mudar el Esad, şu an gelinen noktada Türkiye’nin çok büyük pay sahibi olduğunu vurgulayarak “Türk milleti bize savaşın başından bu yana kucak açtı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye halkının yanında hep sabırla durdu. Türkiye’ye her açıdan çok şey borçluyuz” şeklinde konuştu.

SENELERCE ZULMETTİLER

YPG’nin bölgeden atılmasında kritik rol oynayan Baggara Aşiret Reisi Yusuf Arbaş da şunları söyledi:

Senelerce bize zulmettiler. Arap olduğumuz için sürekli bizi aşağıladılar. Fakat biz hiçbir şekilde Kürt kardeşlerimize düşman olmadık. Arap, Kürt, Türkmen, hepimiz biriz, aynı kıbleye yönelen kardeşleriz. Aşiretler, Suriye ordusuyla bir olunca YPG’nin gerçek sayısı ortaya çıktı. Bir hiç olduklarını herkes gördü.

