Filistin'i resmen devlet olarak tanıyan İspanya İsrail'e karşı açılan soykırım davasına da müdahil oluyor

İspanya, İsrail'in Gazze'deki katliamına sessiz kalmayarak Filistin'i resmen bağımsız bir devlet olarak tanımıştı. Bununla da kalmayan İspanya, İsrail'e karşı "soykırım" suçlamasıyla açılan davaya müdahil olacağını açıkladı.

İspanya, bir kez daha İsrail tarafından soykırıma uğrayan Filistin'in yanında oldu. Güney Afrika Cumhuriyeti, Uluslararası Adalet Divanında İsrail'e karşı "soykırım" suçlamasıyla dava açmıştı. İspanya, davaya müdahil olma talebini resmileştirdi.

İSPANYA SOYKIRIM DAVASINA RESMEN KATILIYOR

Hem UAD'den hem de İspanya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamalarda, ​İspanya'nın, Güney Afrika'nın İsrail'e karşı başlattığı "Gazze Şeridi'ndeki Soykırım Suçunun Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesinin Uygulanması" konulu davaya müdahil olmak için gerekli resmi talebi, UAD'ye bugün sunduğu bildirildi.

Bakanlık açıklamasında, 1948 tarihli Birleşmiş Milletler (BM) Soykırımın Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi uyarınca ve mahkeme tüzüğünün 63. maddesi kullanılarak davaya müdahil olunduğu belirtildi.

Açıklamada, halihazırda Kolombiya, Meksika, Filistin gibi diğer ülkelerin de bu davaya müdahil olduğu ve İrlanda, Belçika ile Şili'nin de müdahil olma niyetlerini açıkladıkları hatırlatıldı.

"AMAÇ SAVAŞI SONA ERDİRMEK"

"1948 Sözleşmesine taraf bir devlet olmanın sorumluluğuyla, uluslararası hukuka ve UAD'nin çalışmalarına sıkı sıkıya bağlı olma bilinciyle İsrail'e karşı açılan soykırım davasına müdahil olunduğu" kaydedilen açıklamada, şu değerlendirmede bulunuldu:

"İspanya, bu müdahaleyle Gazze ve Orta Doğu'da barışın geri dönüşüne katkıda bulunmayı amaçlıyor. Amaç, savaşı sona erdirmek ve Filistinliler ile İsraillilerin barış ve güvenlik içinde bir arada yaşamalarının ve bölgede istikrarın sağlanmasının tek garantisi olan iki devlet uygulamasını ilerletmeye başlamaktır."

"İspanya, bu davaya müdahil olarak UAD'nin ülkemiz açısından da bağlayıcı olacak kararına uymayı taahhüt etmektedir." ifadesi kullanılan açıklamada, mahkemenin bu zamana kadar verdiği tedbir kararlarının uygulanmasını istedi.

İSPANYA FİLİSTİN'İ RESMEN DEVLET OLARAK TANIDI

Mayıs ayının 28'inde İspanya, İrlanda ve Norveç'in eş zamanlı kararıyla Filistin'i tanıyan ülkeler arasına girmişti.

Hükümet Sözcüsü ve Eğitim Bakanı Pilar Alegria yaptığı açıklamada, "İspanya dönüm noktası olan, tarihi bir karar alarak, bu zamana kadar 143 olan Filistin devletini tanıyan ülkelerin arasına eklenmiştir. Bu, İspanya'nın, adalet, tutarlılık ve barış vaadiyle bağdaşan bir kararıdır." ifadelerine yer vermişti.