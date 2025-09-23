Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Gazze için 'son çağrı': Göstermelik tanıma yetmez, harekete geçin

Gazze için 'son çağrı': Göstermelik tanıma yetmez, harekete geçin

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Gazze için &#039;son çağrı&#039;: Göstermelik tanıma yetmez, harekete geçin
Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Gazze için zaman tükeniyor; sadece tanımak değil, harekete geçmek gerekiyor. Biz de gazete olarak 8 dilde “Son Çağrı”yı yapıyoruz: Göstermelik tanıma yetmez, harekete geçin.

Uluslararası camianın gözü ABD’de. BM zirvesi 80. defa toplanıyor. Gündem, Gazze’deki soykırım. Fransa, Belçika, Monako, Lüksemburg ve Malta da Filistin’i tanıdığını BM’de açıkladı. 150’den fazla ülke aynı yönde karar verdi. Ancak tanımak yetmiyor. İsrail yaptırımlarla köşeye sıkıştırılmalı. Resmî rakamlara göre 65 bin sivil katledildi. BM ise kaybın 10 kat fazla olduğunu söylüyor.

New York’taki zirve Gazze için son fırsat. Bebek ve çocukların öldürülmesini önlemek için somut adım atmayan dünya, yine İsrail’e dur diyemezse gelecek yıl belki Gazze diye bir yer kalmayacak.

Biz de gazete olarak 8 dilde “Son Çağrı”yı yapıyoruz: Göstermelik tanıma yetmez, harekete geçin. Yoksa tarih sizi de, zulme sessiz kalan bu sistemi de utançla yazacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fox News'e konuştu: Gazze'deki soykırımın faili Netanyahu'dur
