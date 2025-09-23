Gazze için 'son çağrı': Göstermelik tanıma yetmez, harekete geçin

Uluslararası camianın gözü ABD’de. BM zirvesi 80. defa toplanıyor. Gündem, Gazze’deki soykırım. Fransa, Belçika, Monako, Lüksemburg ve Malta da Filistin’i tanıdığını BM’de açıkladı. 150’den fazla ülke aynı yönde karar verdi. Ancak tanımak yetmiyor. İsrail yaptırımlarla köşeye sıkıştırılmalı. Resmî rakamlara göre 65 bin sivil katledildi. BM ise kaybın 10 kat fazla olduğunu söylüyor.

New York’taki zirve Gazze için son fırsat. Bebek ve çocukların öldürülmesini önlemek için somut adım atmayan dünya, yine İsrail’e dur diyemezse gelecek yıl belki Gazze diye bir yer kalmayacak.

Biz de gazete olarak 8 dilde “Son Çağrı”yı yapıyoruz: Göstermelik tanıma yetmez, harekete geçin. Yoksa tarih sizi de, zulme sessiz kalan bu sistemi de utançla yazacak.