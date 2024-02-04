Gazze'de ateşkes ne zaman? Hamas'tan kritik açıklama geldi: Reddetmedik

Hamas, arabulucu ülkeler tarafından kendilerine iletilen ateşkes ve esir takası teklifini reddettikleri iddiasını yalanladı. Müzakerelerin sürdüğü ve Hamas'ın yakın zamanda teklife cevap vereceği açıklandı.

Hamas ile İsrail arasında 7 Ekim'den bu yana süren savaşta ateşkes ve esir takası gündemden düşmüyor. Kasım ayının sonunda ilan edilen ve toplamda 7 gün süren 'insani ara'nın ardından arabulucu ülkeler yeni bir ateşkes ve esir takası için bir araya geldi.

Fransa'nın başkenti Paris'te bir araya gelen ABD, İsrail, Mısır ve Katar'ın katıldığı müzakerelerden taslak bir teklif çıktı. İsrail kanadının bu teklife 'tamam' dediği iddia edilirken, Hamas'ın ise teklifi aldığı ve istişareler sonrası resmi bir cevap vereceği belirtilmişti.

MÜZAKERELER SÜRÜYOR

Bu süreçte Hamas'ın ateşkes ve esir takası teklifini reddettiği iddia edildi. Hamas'tan isminin açıklanmasını istemeyen bir yetkili ise iddiaları yalanlayarak, "Hamas, arabuluculara teklifi reddettikleri yönünde herhangi bir cevap iletmedi" dedi.

Yetkili, Filistinli gruplarla müzakereleri sürdürdüğünü ve yakında arabuluculara cevabını ileteceğini belirtti.

SİVİL ALTYAPIYI TAHRİP ETMEYİ SÜRDÜRÜYOR

7 Ekim'den bu yana abluka altına aldığı Gazze Şeridi'ne saldırılarını sürdüren İsrail, en az 12 bini çocuk, 8 bin 190'ı kadın olmak üzere 27 bin 365 Filistinliyi öldürdü, 66 bin 630 kişiyi ise yaraladı.

Enkaz altında binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları da İsrail tarafından hedef alınıyor, sivil altyapı tahrip ediliyor.