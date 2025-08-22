İsrail çadırlara saldırdı, ölü sayısı artıyor! Gazzeli bebekler hayata tutunmaya çalışıyor

İsrail’in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırı ve yoğun kuşatma devam ederken, bebek maması stoklarının tükenmesi yüzünden yeni doğan bebeklerin hayatı tehlike altında.

Deyr Belah kentindeki Aksa Şehitleri Hastanesi'ne bağlı çocuk ve doğum bölümünde görevli sağlık personelleri, yoğun bakım ünitelerinde tedavi gören prematüre bebekleri sınırlı imkanlarla yaşatmaya çalışıyor.

İsrail'in saldırıları ve ablukası yüzünden kıtlık yaşanan Gazze Şeridi'nde bir bebek daha açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle hayatını kaybetti.

İsrail'in yoğun kuşatma ve kısıtlamalarla gıda engeli getirdiği bölgede, 5 aylık Gadir Bireyka isimli bebek yetersiz beslenme yüzünden daha fazla açlığa dayanamadı.

Ghadir'in naaşı, cenaze işlemleri için Han Yunus kentinde bulunan Nasır Hastanesi'ne getirildi.

Hastane kaynaklarından alınan bilgiye göre, Gazze’nin güneyindeki Han Yunus kentinde yaşayan 5 aylık Filistinli bebek Gadir Bireyka, şiddetli yetersiz beslenme yüzünden hayatını kaybetti.

Filistinli bebeğin bu sabah Han Yunus’taki Nasır Hastanesinde öldüğü açıklandı. Bebek Bireyka'nın babasının çaresizliği yürek dağladı.

GAZZE'DE SON DURUM

Sivil altyapıyı da tahrip ederek Gazze'nin yüzde 88'ini yıkan İsrail ordusu, sürgün emirleriyle yerinden ettiği Filistinlileri sık sık barındıkları bölgelerde hedef alıyor.

Bu sabah saatlerinden itibaren Gazze Şeridi’ne İsrail ordusunun düzenlediği yoğun hava ve kara saldırılarında çoğu çocuk ve kadın en az 25 Filistinli hayatını kaybetti.

Yerel ve hastane kaynaklarından alınan bilgiye göre İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Şeyh Rıdvan Mahallesi'nde yerinden edilenlerin sığındığı Amr bin As Okulunu bombaladı.

Saldırıda çoğu kadın ve çocuk olmak üzere 12 Filistinli hayatını kaybetti, bazıları ağır onlarca kişi yaralandı.

Aynı bölgedeki Cela Caddesi’nde de bir çadırın hedef alındığı saldırıda 3'ü çocuk 5 kişi hayatını kaybetti.

Saldırı sonrası hayatını kaybedenlerin naaşları, cenaze işlemleri için Şifa Hastanesi'ne getirildi.

GAZZE'DE AÇLIĞIN BOYUTU

İsrail "açlığı ve susuzluğu silah olarak" kullanmaya devam ediyor.

İsrail'in saldırıları ve insani yardım girişini kısıtlayan sıkı kuşatması altındaki Gazze Şeridi, açlığın yayıldığı, su, ilaç, tıbbi gereçler ve hijyen malzemesinin bulunamadığı insani felaketi yaşıyor.

Başta çocuklar olmak üzere, Gazze Şeridi'nde açlık nedeniyle ölümler artıyor.

Gazze Şeridi'nde bugüne kadar 96'sı çocuk 197 kişi açlıktan hayatını kaybetti.

Nüfusu yaklaşık 2,3 milyon olan Gazze'de İsrail saldırıları ve sürgün emirleriyle yerinden edilenlerin sayısının 2 milyona ulaştığı, çok sayıda kişinin defalarca yerinden edildiği belirtiliyor.

Temel malzemelerden yoksun bir şekilde yerinden edilen Filistinliler, derme çatma çadırlarda veya aşırı kalabalıklar içinde hijyen malzemelerinin eksikliğinde lavaboların bile yetersiz olduğu, bulaşıcı hastalıkların yayıldığı okullarda hayatta kalmaya çalışıyor.

İsrail ordusu ise günlük düzenlediği saldırılarla yerinden edilenlerin çadırlarını ve barındığı sivil noktaları bombalıyor.

Gazze'de yeni doğan bebeklerin son durumu