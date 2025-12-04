San Francisco Savcılığı, Coca-Cola ve Nestle’nin de aralarında bulunduğu 10 dev gıda şirketine, aşırı işlenmiş ürünlerle kamu sağlığını tehlikeye atıp sahte reklamcılık yaptıkları gerekçesiyle dava açarak, firmalardan halkta oluşturdukları zararın sorumluluğunu üstlenmelerini talep etti.

ABD'de San Francisco Kent Savcılığı, Coca-Cola ve Nestle gibi firmalardan, aşırı işlenmiş ürünlerle kamu sağlığını tehdit ettikleri gerekçesiyle davacı oldu. Akşam gazetesinde yer alan habere göre; ABD'de Savcı David Chiu'nun mahkemeye sunduğu belgede, ülkedeki birçok global firmanın aşırı işlenmiş gıda ürünleri üretimi ve reklamı aracılığıyla, Kaliforniya eyaletinin kamu zararını ve haksız rekabeti önlemeye ilişkin yasalarını ihlal ettiği savunuldu.

"HASARI ÜSTLENSİNLER"

Belgede adı geçen 10 firma arasında gıda sektörünün devlerinden sayılan Coca-Cola, Nestle, PepsiCo, Kraft Heinz, Kellogg gibi firmalar da yer aldı. Chiu, "Yiyecekleri, insan vücudu için tanınmaz ve zararlı hale getirdiler. Kamu sağlığı krizini kasten çıkaran bu şirketler, büyük kârlar elde ettiler ve şimdi yol açtıkları hasarın sorumluluğunu üstlenmeleri gerekiyor" dedi.

ÖNERİLEN HABERLER GÜNDEM Gıdalar ve ölü fareler yan yana! Görüntüler mide bulandırdı

Aşırı işlenmiş gıda maddelerinin kamu sağlığı zararlarına ilişkin bilimsel araştırmalara yer verilen belgede, şirketlerin 'sahte reklamcılık' yapmasının önlenmesi ve bu ürünlerin çocuklara tanıtımına kısıtlamalar getirilmesi istendi.

Haberle İlgili Daha Fazlası