Anadolu Ajansı
Gökyüzüne dumanlar yükseldi! Tahran saldırı altında
ABD ve İsrail saldırılarının hedefindeki İran’ın başkenti Tahran’da patlamalar meydana geldi. Gökyüzüne dumanlar yükselirken, İran hava savunma sistemlerinin aktif olduğu bildirildi.
Özetle
Kaydet
Dünya az önce
İran'ın başkenti Tahran'da, ABD ve İsrail saldırılarının hedefi olduğu belirtilen kent merkezine yakın bölgelerde patlamalar meydana geldi.
- Patlamalar sonrasında gökyüzüne yoğun dumanlar yükseldi ve bölge sakinleri paniğe kapıldı.
- Görgü tanıkları, İran'ın hava savunma sistemlerinin patlamalara karşı aktif bir şekilde çalıştığını ifade etti.
- İran yetkilileri, saldırılara ilişkin henüz resmi bir açıklama yapmazken, kentin bazı bölgelerinde güvenlik önlemlerinin artırıldığı gözlendi.
Bizi Takip Edin
YORUMLAR