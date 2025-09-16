Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Güney Kıbrıs ABD'nin kapısını çalmak için hazırlanıyor! Askeri teçhizat alımı için geniş liste

- Güncelleme:
Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, artan küresel gerginlikler sonrası savunma için adımlar atmaya başladı. Hükümet Sözcü Yardımcısı Yiannis Antoniou, ABD'den askeri kargo uçağı, helikopter, obüs, zırhlı personel taşıyıcısı ve diğer askeri teçhizat alımı için liste hazırladıklarını açıkladı.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, artan küresel gerginlikler sonrası özellikle savunma anlamındaki önlemlerini artırmaya çalışıyor.

Rum basınına konuşan Antoniou, askeri bir heyetin yakın zamanda ABD'ye giderek eksiklerin temini için çalışma yapacağını belirtti.

SAVUNMA TEÇHİZATI İÇİN GENİŞ LİSTE

"Savunma ile arama ve kurtarma alanlarında ihtiyaçlarımızı karşılayacağına inandığımız askeri teçhizat listesini hazırladık" ifadelerini kullanan Antoniou, ABD'nin Fazla Savunma Malzemeleri (EDA) Programı kapsamında bazı malzemelerin hibe olarak elde edilebileceğine işaret etti.

Antoniou, hazırladıkları listede, C-130 Hercules askeri kargo uçağı, keşif görevinde kullanılabilen Bell OH-58 Kiowa ile kargo taşıyabilen CH-47D Chinook helikopterler, M109A5 obüs, çeşitli nitelikte ZPT ve bazı diğer teçhizat bulunduğunu aktardı.

ABD'YE GİDECEKLER

Subay ve astsubaylardan oluşan heyetin gelecek günlerde ön görüşme için ABD'ye gideceğini duyuran Antoniou, Baf'taki Andreas Papandreou Hava Üssü'nün savunma alanını güçlendirmek amacıyla, ABD pazarından uçaksavar (radar ve füze savunma) sistemleri gibi başka silah sistemleri de edinme girişimlerinde bulunacaklarını ifade etti.

GKRY Hükümet Sözcü Yardımcısı Yiannis Antoniou, İsrail'den 2. partisinin teslimatı gerçekleşen Barak MX hava savunma sistemi konusunda yorum yapmayacağını ve kimseye hesap vermek zorunda olmadıklarını savundu.

Sivilleri kalkan yapma planı fiyaskoya döndü! 18'den fazla Rus askeri hayatını kaybetti
