ABD donanması, dünyanın en büyük uçak gemisi USS Gerald R. Ford liderliğindeki taarruz filosunun Anegada Geçidi'nden geçerek Karayip Denizi'ne ulaştığını duyurdu. Filonun Güney Mızrağı Operasyonu'nu yürüten ortak görev gücüne katılacağı belirtildi. Taarruz filosunun 4 binden fazla askeri personel ile düzinelerce taktik askeri uçağı taşıdığı da ifade edildi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Karayipler'de faaliyet gösteren uyuşturucu kartellerine yönelik 'Güney Mızrağı Operasyonu'nu başlatma talimatı vermesinin yankıları devam ederken, operasyonla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

ABD donanmasından yapılan yazılı açıklamada, dünyanın en büyük uçak gemisi USS Gerald R. Ford liderliğindeki taarruz filosunun 16 Kasım'da Anegada Geçidi'nden geçerek Karayip Denizi'ne ulaştığı belirtildi. ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth'in, bölgeye giden taarruz filosuna ABD Başkanı Donald Trump'ın ulusötesi suç örgütlerini ortadan kaldırma ve uyuşturucu terörizmiyle mücadele etme direktifini destekleme talimatı verdiği hatırlatılan açıklamada, filonun bu amaçla başlatılan Güney Mızrağı Operasyonu'nu yürüten ortak görev gücüne katılacağı ifade edildi.

4 BİNDEN FAZLA ASKERİ PERSONEL İLE DÜZİNELERCE UÇAK TAŞIYOR

USS Gerald R. Ford liderliğindeki taarruz filosunun 4 binden fazla askeri personel ile düzinelerce taktik askeri uçağı taşıdığı kaydedilerek, "Kendi sınıfının ilk uçak gemisi olan USS Gerald R. Ford, gündüz-gece fark etmeksizin sabit kanatlı uçakların iniş ve kalkışına aynı anda imkan tanıyarak katıldığı operasyonları kesintisiz şekilde destekleyebilmektedir" hatırlatmasında bulunuldu. USS Gerald R. Ford uçak gemisinin yanı sıra, Arleigh Burke sınıfı güdümlü füze destroyerleri USS Bainbridge ve USS Mahan ile entegre hava ve füze savunma komuta gemisi USS Winston S. Churchill dahil çok sayıda askeri varlığın bölgeye konuşlandırıldığı vurgulandı.

ABD, GÜNEY MIZRAĞI OPERASYONU'NU DUYURMUŞTU

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, geçen hafta yaptığı açıklamada ABD Başkanı Donald Trump'ın talimatı ile Amerika kıtasındaki narko-teröristlere karşı "Güney Mızrağı Operasyonu'nu" başlattıklarını duyurmuştu. ABD'nin dünyanın en büyük uçak gemisi USS Gerald R. Ford liderliğindeki taarruz filosunu bu kapsamda bölgeye gönderdiği kamuoyuna yansımıştı.

MAHMUT EKİNCİ

Haberle İlgili Daha Fazlası