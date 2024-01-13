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    Hamas'tan İsrail'e üst düzey saldırı! Binbaşı rütbesindeki komutan öldürüldü

    Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen:

    Hamas Gazze'de İsrail'e büyük bir darbe daha vurdu. İsrailli üst düzey komutan Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları tarafından öldürüldü.

    Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Hamas, İsrail'in aylardır Gazze'de geçrekleştirdiği saldırılara karşı direnişini sürdürüyor. Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrail'e büyük bir darbe daha vurdu. 

    İSRAİLLİ BİNBAŞI HAMAS TARAFINDAN ÖLDÜRÜLDÜ

    İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki çatışmalarda, binbaşı rütbesindeki 1 askerinin öldüğünü duyurdu. Ordudan yapılan yazılı açıklamada, "Yiftah Tugayı 5037. Taburda" Binbaşı Dan Wajdenbaum'un Gazze'nin orta kesimindeki çatışmalarda hayatını kaybettiği belirtildi.

    Böylelikle, İsrail'in, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 187'si karadan işgal sürecinde olmak üzere 521 asker öldürülmüş oldu.

    HAMAS İSRAİL HEDEFLERİNİ VURMAYA DEVAM EDİYOR

    Hamas'ın İsrail'e yönelik gerçekleştirdiği operasyonlara ilişkin yeni bir video daha yayımladı. İsrail'e ait zırhlı araçların imha edildiği görüntülerde aynı zamanda İsrail askerlerine ait çok sayıda ekipmanın da ele geçirildiği görülüyor.

    Öte yandan İsrail, 7 Ekim'den Hamas tünelleri olduğu iddasıyla hastane, okul, ibadethane gözetmeksizin bu yana Gazze'de ölüm yağdırıyor. İsrail, aylardır süren saldırılarında 23 bini aşkın masum Filistinliyi katletti. 2 milyona yakın Filistinli evini terk etmek zorunda kaldı.

    Düzenleyen:  - Dünya
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    HamasİsrailGazze
    Haberler > Dünya > Hamas'tan İsrail'e üst düzey saldırı! Binbaşı rütbesindeki komutan öldürüldü
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