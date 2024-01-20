Hamas'tan İsrail'le yeni takas anlaşması açıklaması! Yeşil ışık yaktılar

20 Ocak 2024 21:45 - Güncelleme Tarihi: 20 Ocak 2024 22:01

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 10 bin 800'ü çocuk, 7 bin 250’si kadın olmak üzere 24 bin 927 Filistinli hayatını kaybetti. 62 bin 388 kişi yaralanırken enkaz altında halen binlerce ölü var. İsrail Gazze'ye yönelik saldırılarına devam ederken Hamas'tan dikkat çeken bir açıklama geldi. Hamas Siyasi Büro Üyesi Musa Ebu Marzuk yeni bir esir takası anlaşmasına yeşik ışık yaktıklarını söyledi.

HAMAS YENİ BİR TAKAS ANLAŞMASI ARAYIŞINDA

Gazze'de 106 gündür devam eden savaşta esir tutulan İsrailli esirlerin durumu bilinmiyor. Hamas Siyasi Büro Üyesi Musa Ebu Marzuk yaptığı açıklamada, Hamas hareketinin İsrailli esirleri tutmak istemediğini ve yeni bir esir takası anlaşması arayışında olduğunu söyledi. Marzuk, “Sonunda İsrail bir anlaşma yapmak zorunda kalacak, çünkü 100 günden fazla süren savaşta hiçbir esiri zorla geri alamadı” dedi.

Yemen’deki Husilere yönelik de konuşan Marzuk, Hamas’ın Husilerin Filistin halkına verdiği desteği ve Gazze Şeridi’ndeki savaşı sona erdirmeye yönelik tüm çabalarını takdir ettiğini belirterek, “Tüm güçleri bu soykırımı sona erdirmek için cesur ve ilkeli tutumlar almaya çağırıyoruz” ifadelerini kullandı.

ESİRLERİN AİLELERİ NETANYAHU'NUN EVİNİN ÖNÜNDE EYLEM YAPTILAR

Gazze Şeridi'nde tutulan İsrailli esirlerin aileleri, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun evinin önünde oturma eylemi düzenledi. İsrail devlet televizyonu KAN'da yer alan habere göre, Netanyahu'nun Kayserya kentinde yer alan evinin önüne çok sayıda esir yakını çadır kurdu.

Netanyahu'dan esirlerin serbest bırakılması için Gazze'deki krizle ilgilenen ülkelerin katıldığı uluslararası bir konferans düzenlemesini talep eden göstericiler, "Başbakan'ın görevinin daha fazla esirin öldürülmesini önlemek" olması gerektiğini vurguladı.

Gazze'deki esirlerden Ohad Ben-Ami'nin kızı Ella, "Onların geri dönmesi için yalvarıyorum, hayatlarının kurtarılması için yalvarıyorum. Bu bir ölüm kalım meselesi." ifadelerini kullandı.

Ella, Netanyahu'dan esirlerin serbest bırakılması konusunda bir çözüm bulunması için Katar, Mısır, ABD ve İsrail'in katıldığı uluslararası bir konferans düzenlenmesini talep ettiklerini kaydetti.