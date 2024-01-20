Gazze'de İngiliz parmağı! İsrail'e istihbarat desteği için her gün uçuş yaptılar

20 Ocak 2024 21:31 - Güncelleme Tarihi: 20 Ocak 2024 21:32

Birinci Dünya savaşının ardından Filistin topraklarında İsrail'in kurulmasına yol açan İngiltere'nin Gazze katlimaında da parmağı çıktı. Son olarak ABD ile birlikte Gazze'ye destek veren Yemen'deki Husilere saldırı düzenleyen İngiltere'nin 7 Ekim'den bu yana Tel Aviv yönetimine istihbarat desteği sağladığı öne sürüldü.

GAZZE'DE İNGİLİZ PARMAĞI

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 10 bin 800'ü çocuk, 7 bin 250’si kadın olmak üzere 24 bin 927 Filistinli hayatını kaybetti. 62 bin 388 kişi yaralanırken enkaz altında halen binlerce ölü olduğu tahmin ediliyor. İsrail'in Gazze'de gerçekleştirdiği katliamlarda İngiliz parmağı olduğu öğrenildi.

Askeri ve istihbarat kurumlarının çalışmalarına ilişkin araştırma haberleri yapan İngiliz Declassified UK'in haberine göre, İngiltere’nin 7 Ekim’den bu yana Gazze Şeridi’nde katliam yapan Tel Aviv yönetimine istihbarat sağlamak için bölgede 50 gözlem uçuşu gerçekleştirdi.

UÇAKLAR RUM KESİMİNDEN HAVALANDI

Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nin (GKRY) güneyindeki İngiltere'nin Akrotiri Hava Üssü'nden kalkan İngiliz uçaklarının, İsrail’e istihbarat sağlamak için aralık ayının başından itibaren günde ortalama 1 sefer olmak üzere Gazze üzerinde 50 gözlem uçuş yaptı.

İNGİLİZ ORDUSU SORULARA CEVAP VERMEDİ

Haberde, İngiliz ordusunun İsrail ile hangi istihbaratı paylaştığına ilişkin soruları yanıtsız bıraktığı, ancak uçuş takip kayıtlarının analizi sonucu Gazze üzerindeki uçuşlarda, istihbarat, gözetleme ve hedef tespit uçağı olarak bilinen "Shadow R1" türü uçağın kullanıldığının belirlendiği belirtildi.

Gazze üzerindeki uçuşların ilk olarak 3 Aralık’ta başladığı ve 3 Ocak’ta ise aynı günde 3 uçuş gerçekleştirildiği aktarılırken, bu uçuşların yaklaşık 6 saat sürdüğü kaydedildi.

Öte yandan Declassified’ın 26 Kasım tarihli haberinde, Rum tarafından kalkan ABD ve İngiliz askeri uçaklarının İsrail'e yardım ettiği ve 13 ila 26 Ekim arasında Akrotiri-Tel Aviv arasında aralarında C-17A nakliye uçağı da dahil 33 askeri uçuş yapıldığı belirtilmişti.

İngiltere Savunma Bakanlığından 3 Aralık’ta yapılan açıklamada, Gazze’deki esirlerin kurtarılmasına destek olmak amacıyla İsrail'e istihbarat sağlamak için Gazze üzerinde gözetleme uçuşları yapılacağı duyurmuştu.