Havaalanında faciadan dönüldü! Uçağın motoru piste sürttü, yerden kıvılcımlar yükseldi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Güncelleme:
Dünya Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Tayvan'da United Parcel Service (UPS) Express adlı uluslararası kargo şirketine ait Boeing 747 tipi kargo uçağı Taoyuan Uluslararası Havaalanı'na iniş yaptığı sırada motorunu piste sürttü. Yerden kıvılcımlar yükselirken, facianın eşiğinden dönüldü.

Tayvan'daki Taoyuan Uluslararası Havaalanı'na iniş yapan kargo uçağının motoru şiddetli rüzgar nedeniyle piste sürttü.

United Parcel Service (UPS) Express adlı uluslararası kargo şirketine ait Boeing 747 tipi kargo uçağı, Tayvan'daki Taoyuan Uluslararası Havaalanı'na iniş yaptığı sırada facianın eşiğinden dönüldü.

Havaalanında faciadan dönüldü! Uçağın motoru piste sürttü, yerden kıvılcımlar yükseldi - 1. Resim

CAN KAYBI YAŞANMADI 

Uçağın sağ motoru, havaalanı bölgesinde etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle iniş sırasında piste sürttü. Sürtmenin etkisiyle pisten kıvılcımlar çıkarken, kazada ölen ya da yaralanan olmadı.

Yetkililer, kaza öncesi uçağın iki kez piste iniş için hazırlandığını fakat söz konusu iniş izinlerinin Podul Tayfunu'nun neden olduğu şiddetli rüzgarlar nedeniyle iptal edildiğini belirtti.

