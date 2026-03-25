IQAir tarafından hazırlanan hava kirliliği raporuna göre Pakistan, Bangladeş ve Tacikistan listenin zirvesinde yer aldı. Hindistan'ın Loni kenti havası en kirli şehir olurken Türkiye'de ise 3 kent ön plana çıktı. Dünyada havası en kirli 25 şehrin tamamı ise 3 ülkeden çıktı, işte detaylar.

İsviçre merkezli hava kalitesi takip platformu IQAir tarafından hazırlanan rapor, oldukça dikkat çeken veriler ortaya koydu. 2025 yılında dünya genelindeki hava kirliliği seviyesinde endişelendiren veriler ortaya çıktı.

PAKİSTAN'DA VERİLER KORKUNÇ

Rapora göre Pakistan dünyada hava kirliliği bakımından en kirli ülke oldu. Diğer bulgularla, Güney Asya'da hava kalitesinin kötüleştiğini ve Delhi yakınlarındaki birçok şehrin de dünya çapında en kirli şehirler arasında yer aldığı görülüyor.

Raporda, Pakistan'da insan sağlığına zararlı olan küçük hava partikülleri PM2.5'in son derece yüksek seviyelerde kaydedildiği ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından belirlenen güvenli sınırların 13 katına kadar ulaştığı tespit edildi.

HAVASI EN KİRLİ ÜLKELER!

Bangladeş listede ikinci sırada yer alırken, Tacikistan üçüncü sırada yer aldı. 2024'te birinci sırada bulunan Çad ise 2025'te dördüncü sıraya geriledi.

IQAir raporuna göre, 2025 yılında hava kirliliğinin en yüksek seviyede olduğu ülkeler:

Pakistan Bangladeş Tacikistan Çad Kongo Hindistan

Bu ülkeler, küresel ölçekte en yüksek PM2.5 seviyelerinden bazılarını kaydetti ve milyonlarca insanı solunum ve kardiyovasküler hastalık riskiyle karşı karşıya bıraktı.

EN KİRLİ 25 ŞEHİR, 3 ÜLKEDEN ÇIKTI

Rapor, özellikle Delhi çevresindeki şehirlerde olmak üzere Hindistan için endişe verici eğilimleri ortaya koydu. Delhi yakınlarındaki Loni şehri, 2025 yılında küresel olarak en yüksek kirlilik seviyelerini kaydetti. Onu Çin'in Hotan kenti takip etti. Dünyanın en kirli 25 şehrinin ise Hindistan, Pakistan ve Çin'de bulunması dikkat çeken bir diğer detay oldu.

Öte yandan istatistiksel olarak 2024'ün en kirli ülkesi olan Çad, 2025'te dördüncü sırada yer aldı. Bunda, geçen yıl PM2.5 konsantrasyonlarındaki düşüşün veri eksikliklerinden kaynaklanması muhtemel görünüyor.

Havası en kirli 25 kentin tamamı 3 ülkeden çıktı... Türkiyeden 3 kent dikkat çekti

HAVA KİRLİLİĞİ BU 4 ÜLKEYE UĞRAMADI

2025 yılında hava kapasitesi olarak standardı en iyi karşılayan ülkeler ise Avustralya, İzlanda, Estonya ve Panama oldu.

TÜRKİYE'DE 3 KENTE DİKKAT

Peki, raporda Türkiye'nin durumu ne? Haritaya bakıldığında en temiz hava sahip kentimiz Kırşehir olarak görünüyor. Burası haritada da yeşil renkle gösteriliyor. Hava kirliliğinin en yoğun olduğu şehirler ise Bursa, Çorum ve Kahramanmaraş oldu.

Diğer yandan raporda İstanbul, Antalya ve İzmir'in DSÖ'nün kriterini 3 ile 5 kat aştığı; Ankara'nın ise 2 ile 3 kat aştığı belirtildi.

Havası en kirli 25 kentin tamamı 3 ülkeden çıktı... Türkiyeden 3 kent dikkat çekti

