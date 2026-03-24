Rusya adına casusluk yaptığı öne sürülen iki kişi, Almanya ve İspanya'da yakalandı. Şüphelilerin, Ukrayna’ya İHA sağlayan bir iş adamını hedef aldığı belirtildi.

Almanya Federal Savcılığı, Rusya adına casusluk yaptıkları şüphesiyle iki kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Yapılan açıklamaya göre Romanya vatandaşı Alla S., Almanya’nın Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinde yakalanırken, Ukrayna vatandaşı Sergey N. ise Alman ve İspanyol güvenlik birimlerinin ortak operasyonuyla İspanya’da tutuklandı.

İŞ ADAMINI UZUN SÜRE İZLEMİŞLER

Savcılık, şüphelilerin Rus istihbaratı adına hareket ederek Almanya’da faaliyet gösteren ve Ukrayna’ya insansız hava aracı (İHA) ile bileşenleri sağlayan bir iş adamını uzun süre takip ettiklerini belirtti. Zanlıların, söz konusu kişinin iş yerini izlediği, tesisleri görüntülediği ve çeşitli bilgiler topladığı aktarıldı.

Soruşturma kapsamında Sergey N.’nin Aralık 2025’ten itibaren hedefteki kişi hakkında bilgi topladığı, daha sonra İspanya’ya geçtiği ifade edildi. Bu süreçte görevin Mart 2026 itibarıyla Alla S. tarafından devralındığı ve onun da benzer şekilde izleme ve kayıt faaliyetlerini sürdürdüğü kaydedildi.

Yetkililer, Alla S.’nin kısa süre içinde mahkemeye çıkarılacağını, Sergey N.’nin ise iade sürecinin ardından yargılanacağını bildirdi.

SUİKAST HAZIRLIĞIYLA BAĞLANTILI OLABİLİR

Öte yandan Alman basınında yer alan haberlerde, söz konusu casusluk faaliyetlerinin yalnızca bilgi toplama amacı taşımadığı, olası bir saldırı ya da suikast hazırlığıyla bağlantılı olabileceği öne sürüldü.

Kimliği açıklanmayan iş adamının ise güvenli bir yerde olduğu ve uzun süredir güvenlik önlemlerini artırdığı belirtildi. Söz konusu kişinin, Ukrayna’ya kamikaze dronlar da dahil olmak üzere çeşitli insansız hava araçları ve ekipmanları tedarik ettiği ifade edildi.

