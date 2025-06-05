Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > İHA tesisi imha edildi! Savaş uçakları havalandı, Beyrut'a bomba yağdı

İHA tesisi imha edildi! Savaş uçakları havalandı, Beyrut'a bomba yağdı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
İHA tesisi imha edildi! Savaş uçakları havalandı, Beyrut&#039;a bomba yağdı
Dünya Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İsrail, 27 Kasım 2024’te varılan ateşkese rağmen Lübnan’a yönelik saldırılarını sürdürüyor. İşgal ordusuna ait savaş uçakları Hizbullah'a ait Beyrut'taki İHA tesisini imha etti.

Terör devleti İsrail, Lübnan'da ateşkesi hiçe sayarak işgal saldırılarına devam ediyor. Lübnan'ın Başkenti Beyrut'a bomba yağdıran işgal ordusu 27 Kasım'da varılan ateşkesi bir kez daha ihlal etti. 

BEYRUT'A HAVA SALDIRISI, İHA TESİSİ İMHA EDİLDİ

İsrail ordusu, tahliye emri yayınladığı Lübnan’ın başkenti Beyrut’un güneyine hava saldırısı düzenledi. İsrail ordusu, saldırıda Hizbullah'a ait insanız hava aracı üretim tesisini vurduğunu iddia etti.

CAN VE MAL KAYBI BİLİNMİYOR

Saldırıdaki can ve mal kaybı henüz bilinmiyor.

TAHLİYE EMRİ VERİLMİŞTİ

İsrail ordusu, saldırı öncesi Beyrut’un güneyindeki 4 binanın işaretlendiği bir harita paylaşmış ve söz konusu binaların Hizbullah'a ait tesisler olduğunu iddia etmiş, söz konusu binaların çevresinde yaşayanların bölgeyi tahliye etmesini istemişti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Trabzonspor, Ondrej Duda transferinde mutlu sona yakın!
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Trump ve Musk birbirine girdi, Tesla hisseleri çakıldı: 100 milyar dolarlık kayıp - DünyaTesla hisseleri çakıldı: 100 milyar dolarlık kayıpÜlke şokta! Alarm verildi: Gökyüzündeki gizemli alev toplarını görenler telefona sarıldı - DünyaGökyüzündeki gizemli cisimleri gören şaştı kaldı"Epstein" dosyasına işaret etti! Elon Musk Trump hakkında bombayı patlattı - DünyaElon Musk Trump hakkında bombayı patlattıMadleen gemisine saldırı iddiası! İsrail, Komando 13'ü göreve hazırlıyor - Dünya"İsrail, Komando 13'ü göreve hazırlıyor"Yasin-105 roketi ateşlediler... Kassam'dan işgalci askerlere yeni saldırı - DünyaKassam'dan işgalci askerlere yeni saldırıNATO müttefikleri anlaştı! Gözler Lahey'e çevrildi: Savunma harcamaları için yeni teklif - DünyaGözler Lahey'e çevrildi: Yeni dönem kapıda
Sonraki Haber Yükleniyor...