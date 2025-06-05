İHA tesisi imha edildi! Savaş uçakları havalandı, Beyrut'a bomba yağdı

İsrail, 27 Kasım 2024’te varılan ateşkese rağmen Lübnan’a yönelik saldırılarını sürdürüyor. İşgal ordusuna ait savaş uçakları Hizbullah'a ait Beyrut'taki İHA tesisini imha etti.

Terör devleti İsrail, Lübnan'da ateşkesi hiçe sayarak işgal saldırılarına devam ediyor. Lübnan'ın Başkenti Beyrut'a bomba yağdıran işgal ordusu 27 Kasım'da varılan ateşkesi bir kez daha ihlal etti.

BEYRUT'A HAVA SALDIRISI, İHA TESİSİ İMHA EDİLDİ

İsrail ordusu, tahliye emri yayınladığı Lübnan’ın başkenti Beyrut’un güneyine hava saldırısı düzenledi. İsrail ordusu, saldırıda Hizbullah'a ait insanız hava aracı üretim tesisini vurduğunu iddia etti.

CAN VE MAL KAYBI BİLİNMİYOR

Saldırıdaki can ve mal kaybı henüz bilinmiyor.

TAHLİYE EMRİ VERİLMİŞTİ

İsrail ordusu, saldırı öncesi Beyrut’un güneyindeki 4 binanın işaretlendiği bir harita paylaşmış ve söz konusu binaların Hizbullah'a ait tesisler olduğunu iddia etmiş, söz konusu binaların çevresinde yaşayanların bölgeyi tahliye etmesini istemişti.