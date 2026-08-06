Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Dünya

İran planı tutmadı, Mossad'da kriz çıktı! 2 ismin üstü çizildi

Whatsapp İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
İran planı tutmadı, Mossad'da kriz çıktı! 2 ismin üstü çizildi

Tahran'da rejimi devirmek amacıyla İran'a yönelik başlattığı saldırıları başarısız olan İsrail'de kriz patlak verdi. Planın kurgulayan Mossad'da 2 üst düzey ismin görevden alındığı ifade edildi.

Özetle Dinle
Kaydet
a- | +A

İsrail Dış İstihbarat Servisi Mossad Direktörü Roman Goffman'ın Tahran yönetimini devirme planının başarısız olmasının ardından İstihbarat Daire Başkanı ile İran Masası Şefi'ni görevden aldığı iddia edildi.

İsrail'de yayın yapan Kanal 12 televizyonunun güvenlik kaynaklarına dayandırdığı haberinde, görevden alınan iki üst düzey istihbarat yetkilisinin Tahran yönetiminin devrilmesi için hazırlanan ancak başarısızlıkla sonuçlanan planın ardındaki isimler olduğu aktarıldı.

İran planı tutmadı, Mossad'da kriz çıktı! 2 ismin üstü çizildi
Başlık Resmiİran planı tutmadı, Mossad'da kriz çıktı! 2 ismin üstü çizildi

GOFFMAN 'FİYASKO'NUN HESABINI SORUYOR

ABD-İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a yönelik başlattığı ve ateşkesle sonuçlanan saldırılar sırasında Mossad'ın Tahran yönetimini devirme planının "tam bir fiyaskoyla" sonuçlandığı ifade edilen haberde, Goffman'ın söz konusu başarısızlığa ilişkin harekete geçtiği ve iki yetkiliyi görevden aldığı belirtildi.

İran planı tutmadı, Mossad'da kriz çıktı! 2 ismin üstü çizildi
Başlık Resmiİran planı tutmadı, Mossad'da kriz çıktı! 2 ismin üstü çizildi

Kanal 12'ye konuşan güvenlik kaynakları, Goffman'ın söz konusu yetkililerle göreve geldiği ilk andan itibaren uyuşmazlık yaşadığını, ancak bu ayrılıkların kurum içindeki daha kapsamlı bir yeniden yapılanma çerçevesinde karşılıklı mutabakatla gerçekleştiğini aktardı.

ÖNERİLEN HABERLER
İsrail, ABD
DÜNYA

İsrail, ABD'lileri de hedef aldı! Onlarca ev bombalandı

MOSSAD İÇİNDE FARKLI GÖREVLERE VERİLECEKLER

Güvenlik kaynakları, her iki ismin de Mossad içinde farklı birimlerde görevlendirilmesinin beklendiğini kaydetti.

Tahran yönetimini devirmek amacıyla aralarında terör örgütü PKK uzantılarının da bulunduğu bazı grupların saldırılar başlatması ve eski İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad'ın başa getirilmesi dahil olmak üzere İsrail'in bir dizi gizli planı yürütmeye çalıştığı basına yansımıştı.

Editör : SEZER DOĞRU | Kaynak: ANADOLU AJANSI
Whatsapp İkon Facebook İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Dünya
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
Semih Kılıçsoy:
Semih Kılıçsoy: "Golü atacağımı hissettim"
Kaydet
Elektrik arızası ulaşımı felç etti! Çok sayıda tren iptal edildi
Elektrik arızası ulaşımı felç etti! Çok sayıda tren iptal edildi
Kaydet
KYK burs başvuruları ne zaman başlıyor? 2026 burs ve kredi başvuru tarihi gündemde
KYK burs başvuruları ne zaman başlıyor?
Kaydet
SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.