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Haberler > Dünya > İsrail askerleri kanser tedavisi sağlayan Gazze'deki Türk-Filistin Dostluk Hastanesi'ni vurup poz verdi

İsrail askerleri kanser tedavisi sağlayan Gazze'deki Türk-Filistin Dostluk Hastanesi'ni vurup poz verdi

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
İsrail askerleri kanser tedavisi sağlayan Gazze&#039;deki Türk-Filistin Dostluk Hastanesi&#039;ni vurup poz verdi

Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Soykırımcı İsrail ordusu, Gazze'de kanser tedavisi sağlayan tek hastane olan Türk-Filistin Dostluk Hastanesi'ni harabeye çevirdi. Bebek ve kadınları öldürmek için kasıtlı saldırılar düzenleyen İsrailli askerler, hastane önünde verdikleri pozla vahşiliklerini gözler önünde serdi.

Filistin'de soykırım yapan İsrail ordusu, Türk-Filistin Dostluk Hastanesi'ne de saldırdı. Hastaneyi yıkıma uğradan İsrailli askerler, önünde poz verdi.

KANSER HASTALARI TEDAVİ OLUYORDU

Kadınları ve çocukları öldüren, cami, kilise ve hastaneleri kasıtlı olarak bombalayan İsrail ordusu, Türkiye'nin Filistin'deki hastanesini de hedef aldı.

Vahşi askerler, Gazze'de kanser tedavisi sağlayan tek hastane olan Türk-Filistin Dostluk Hastanesi'ni harabeye çevirdi.

İsrailli katillerin hastane önünde poz verdikten sonra bunun dünyaya duyurmaları ise insani duygulardan yoksunluklarını bir kez daha gözler önüne serdi.

İsrail askerleri kanser tedavisi sağlayan Gazze'deki Türk-Filistin Dostluk Hastanesi'ni vurup poz verdi - 1. Resim

BATI ŞERİA'DA 20 FİLİSTİNLİ GÖZALTINA ALINDI

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerine düzenlediği baskınlarda son 24 saatte en az 20 Filistinliyi daha gözaltına aldı.

Filistin Esirler Cemiyeti ile Filistin Kurtuluş Örgütüne bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyetinden yapılan ortak açıklamada, İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da baskınlarını sürdürdüğü belirtildi.

İsrail ordusunun son 24 saatte Batı Şeria'nın Ramallah, Beytullahim, El Halil, Tulkerim, Nablus kentlerinde en az 20 Filistinliyi daha gözaltına aldığı bildirildi.

İsrail askerleri kanser tedavisi sağlayan Gazze'deki Türk-Filistin Dostluk Hastanesi'ni vurup poz verdi - 2. Resim

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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