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    İsrail'in işgal ettiği Gazze'de Hepatit A salgını patlak verdi

    Kaynak: Anadolu Ajansı / Düzenleyen:

    İsrail saldırılarının 104. gününde, Gazze'deki hayatını kaybeden sayısı 24 bin 620'ye yükseldi. Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref Kudra, aşırı kalabalık ve düşük hijyen seviyesi dolayısıyla, şu anda tespit edilen 'en az' 8 bin Hepatit A vakası bulunduğunu kaydetti.

    İsrail&#039;in işgal ettiği Gazze&#039;de Hepatit A salgını patlak verdi
    Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

    İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana sürdürdüğü saldırılarda öldürülen Filistinlilerin sayısı son 24 saatte 172 artarak 24 bin 620'ye çıktı.

    MASUMLARIN BEDENLERİ YOL KENARLARINDA

    Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref Kudra, yaptığı açıklamada İsrail'in Gazze Şeridi'ne 104 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verdi.

    İsrail güçlerinin son 24 saatte Gazze Şeridi'nde 172 Filistinliyi daha öldürdüğünü, 326'sını da yaraladığını belirten Kudra, Gazze'de 7 Ekim'den bu yana İsrail saldırılarında öldürülen Filistinlilerin sayısının 24 bin 620'ye, yaralı sayısının da 61 bin 830'a yükseldiğini kaydetti.

    Kudra, hala enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğunu ancak sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığını aktardı.

    İsrail'in saldırılarıyla Gazze'de 337 sağlık çalışanını öldürdüğü bilgisini veren Kudra, 99 sağlık çalışanını da alıkoymayı sürdürdüğünü ifade etti.

    Kudra, İsrail'in 150 sağlık kuruluşunu hedef aldığını, 30 hastane ile 53 sağlık merkezini hizmet dışı bıraktığını ve 122 ambulansı da kullanılamaz hale getirdiğini vurguladı.

    HEPATİT-A PATLAK VERDİ

    Aşırı kalabalık ve düşük hijyen seviyesi nedeniyle Gazze'de yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı barınaklarda 8 binden fazla Hepatit A vakasının kaydedildiğini belirten Kudra, bu sayının sağlık bakanlığının tespit edebildiği vakaların olduğunun altını çizdi.

    Kudra, Gazze Şeridi'nde yerinden edilenlerin sığındığı merkezlerdeki kalabalık nedeniyle Hepatit A vakasının iki katına çıkmasından endişe duyduğunu belirtti.

    Düzenleyen:  - Dünya
    Kaynak: Anadolu Ajansı
    İsrailGazzeSalgın
    Haberler > Dünya > İsrail'in işgal ettiği Gazze'de Hepatit A salgını patlak verdi
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