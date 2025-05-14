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İstanbul'a gelmesi için devreye girecek! Yoldaş git ve müzakere et

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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İstanbul&#039;a gelmesi için devreye girecek! Yoldaş git ve müzakere et
Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Türkiye'nin ev sahipliği yapacağı Ukrayna-Rusya barış müzakerelerine Rusya Devlet Başkanı Putin'in katılması için Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva devreye girecek. Lula, "Yoldaş Putin, İstanbul'a git ve müzakere et" diyeceğini açıkladı.

Ukrayna-Rusya arasında 4 yıldır süren savaşta ise barış Türkiye'de yapılacak müzakereler sonucu sağlanacak. Putin'in, Türkiye çağrısının ardından başta ABD Başkanı Trump ve Avrupa liderleri olmak üzere dünya gözünü Türkiye'ye çevirdi. 

İstanbul'da yapılacak müzakerelere Rusya Devlet Başkanı Putin ve ABD Başkanı Trump'ın katılıp katılmayacağı merak konusu oldu. Putin'den müzakereler için hiçbir açıklama gelmezken, Trump ise her ne kadar Dışişleri Bakanı Rubio'yu göndereceğini söylese de "Ben gelmezsem Putin de gelmez. Bu yüzden Orta Doğu programıma Türkiye'yi de dahil edebilirim" dedi.

Putin'in İstanbul'da müzakerelere katılması için dikkat çeken bir isimden açıklama geldi. Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, Putin'in görüşmelere katılması için devreye gireceğini duyurdu.

İstanbul'a gelmesi için devreye girecek! Yoldaş git ve müzakere et - 1. Resim

PUTİN'İN İSTANBUL'A GELMESİ İÇİN LULA DEVREDE

Çin'in başkenti Pekin'de açıklamalarda bulunan Lula da Silva, mevkidaşı Putin ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin İstanbul'da görüşmesi için arabuluculuk yapmaya çalışacağını belirtti.

"YOLAŞ PUTİN, İSTANBUL'A GİT VE MÜZAKERE ET"

Lula da Silva, "Moskova'ya indiğimde Putin ile konuşmaya çalışacağım. Ona 'Yoldaş Putin, İstanbul'a git ve müzakere et' dememin bana hiçbir zorluğu yok." ifadesini kullandı.

Rusya ve Ukrayna liderlerinin karşılıklı suçlamalar yerine doğrudan diyalog kurmasının daha faydalı olacağını vurgulayan Lula da Silva, "Böylece daha az insan ölecek, daha az miras yok olacak, daha az çocuk hayatını kaybedecek. Hepimiz savaşın nedenlerini biliyoruz; bu nedenler hakkında ayrıntılara girmeye gerek yok. Beni ilgilendiren, barışa katkı sunmaktır." dedi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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