İsviçre'de kayak merkezindeki bir eğlence mekanında yılbaşı gecesi 40 kişinin hayatını kaybettiği yangına ilişkin soruşturmada işletme sahibi çiftten Jacques Moretti gözaltına alındı.

İsviçre'deki Crans-Montana Kayak Merkezi'ndeki "Le Constellation" adlı eğlence mekanında yılbaşı gecesi 40 kişinin hayatını kaybettiği yangına ilişkin soruşturma devam ediyor.

İŞLETMENİN SAHİBİ GÖZALTINDA

Haklarında soruşturma başlatılan Fransız işletme sahipleri Jacques ve Jessica Moretti çifti, bu sabah olayla ilgili Valais kantonundaki Sion şehrinde düzenlenen duruşmaya katıldı. İsviçre basını, Jessica Moretti'nin duruşma salonundan tek başına ayrıldığını bildirerek, Jacques Moretti'nin gözaltına alındığını aktardı. Jessica Moretti basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "İşletmemizde yaşanan bu trajedinin kurbanlarını sürekli olarak düşünüyorum ve tüm kurbanlar ile bugün hala acı çekenlerden özür dilemek istiyorum" dedi.

Çift hakkında basında yer alan haberlerin ardından savcılık tarafından yapılan açıklamada, Moretti çiftinin ihmal sonucu adam öldürme, ihmal sonucu bedensel zarar verme ve ihmal sonucu kundaklama suçlarından şüpheli bulunduğu hatırlatıldı. Ayrıca Jacques Moretti hakkında uçakla yurt dışına çıkabileceği şüpheleri nedeniyle gözaltı kararı çıkarıldığı belirtildi. Valais polisinden ise herhangi bir açıklama gelmedi.

HAYATINI KAYBEDENLER İÇİN ANMA TÖRENİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Ülke genelinde olayda hayatını kaybedenler için bugün ulusal yas ilan edildi. Yangında hayatını kaybedenler için 1 dakikalık saygı duruşu ve anma töreni gerçekleştirildi. Ülkedeki tren ve tramvay seferleri dururken, başkentteki Zürih Havalimanı kısa süreliğine faaliyetlerine ara verdi. Crans-Montana'da düzenlenen yerel bir anma töreninde ise itfaiyeciler ayakta alkışlandı.

40 KİŞİNİN HAYATINI KAYBETTİĞİ KORKUNÇ OLAY

İsviçre'nin Crans-Montana Kayak Merkezi'ndeki "Le Constellation" adlı barda yılbaşı kutlamaları sırasında çıkan yangında 40 kişi hayatını kaybetmiş, 119 kişi de yaralanmıştı. Savcılar, yangının muhtemelen "alkol şişesinin üzerine takılan ve ahşap tavana yakın tutulan maytapların tavanı tutuşturmasıyla" başladığını ifade ederek, işletme sahibi Fransız çift hakkında cezai soruşturma başlatıldığını bildirmişti. Crans-Montana Belediye Başkanı Nicolas Feraud ise düzenlenen basın toplantısında, söz konusu barda 2019'dan bu yana güvenlik denetimi yapılmadığını ifade etmişti. Feraud, "Bu durumdan son derece üzüntü duyuyoruz. Kontrollerin yapılmadığına dair herhangi bir bilgimiz yoktu. Bu davaya dahil olup olmayacağımız hakimlerin kararına kalacak" demişti.

