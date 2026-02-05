Saraybosna Kuşatması sırasında "eğlence amaçlı" keskin nişancı turlarına katılanlara yönelik İtalya’da ilk sorgu süreci başlatıldı.

Bosna Savaşı’nın en karanlık dosyalarından biri yıllar sonra İtalya’da yeniden açıldı. 1992-1995 arasında Saraybosna Kuşatması sürerken, İtalya’dan hafta sonu turlarıyla bölgeye gidip Sırp keskin nişancılara para ödeyerek Bosnalı sivilleri hedef alan kişilere yönelik soruşturmada ilk somut adım atıldı.

"Hafta sonu keskin nişancıları" olarak anılan bu isimlerle ilgili dosya, Milano Cumhuriyet Başsavcılığının Kasım 2025’te başlattığı soruşturmayla yeniden gündeme taşındı.

Milano merkezli soruşturmada, İtalya’nın güneydoğusundaki Pordenone kentinde yaşayan 80 yaşındaki eski bir kamyon şoförü ifadeye çağrıldı. Sorgunun 9 Şubat’ta yapılması planlanıyor.

Bosna Savaşı'nda yabancı keskin nişancılar geçmişiyle hesaplaşıyor! 1 kişi ifadeye çağrıldı

“İNSAN AVI” SUÇLAMASI

Dosyada yer alan suçlamalara göre söz konusu kişi, "şu anda bilinmeyen diğer kişilerle birlikte" hareket ederek, 1992 ile 1995 yılları arasında Saraybosna çevresindeki tepelerden keskin nişancı tüfekleriyle ateş açtı. Kadınlar, çocuklar ve yaşlılar dahil olmak üzere silahsız sivillerin ölümüne neden olunduğu kaydedildi. Şüpheli hakkında tekraren kasten öldürme suçlaması bulunuyor.

İtalyan basınında yer alan diğer haberlerde ise bu kişinin, 1990’lı yıllarda kuşatma altındaki Saraybosna’da “insan avı”na çıktığını çevresine anlattığı ve bununla övündüğü öğrenildi.

Bosna Savaşı'nda yabancı keskin nişancılar geçmişiyle hesaplaşıyor! 1 kişi ifadeye çağrıldı

SORUŞTURMANIN FİTİLİNİ YAKAN BAŞVURU

Soruşturmanın temelini, gazeteci-yazar Ezio Gavazzeni’nin Şubat 2025’te Milano Cumhuriyet Başsavcılığına sunduğu kapsamlı şikayet oluşturdu. Gavazzeni, Saraybosna Kuşatması’na dair topladığı belge ve bilgileri dosyaya ekledi. Bu başvurunun ardından, İtalya’dan Saraybosna’ya düzenlenen "eğlence amaçlı" keskin nişancı turları mercek altına alındı.

SARAYBOSNA KUŞATMASI’NIN AĞIR BİLANÇOSU

Saraybosna, 6 Nisan 1992'de saldırıya uğramıştı. Sırp birlikleri tarafından kuşatılan ve her gün bombalanan kentte 3,5 yıllık kuşatma boyunca 1601'i çocuk olmak üzere 11 bin 541 sivil hayatını kaybetmiş, kentteki tarihi ve kültürel eserler ve altyapı büyük zarar görmüştü.

