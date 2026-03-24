C-130 Hercules uçakları son aylarda peş peşe yaşanan trajik kazalarla gündemde. Kolombiya’daki son faciada uçakta bulunan 110’dan fazla personelden 8’i hayatını kaybederken, geçtiğimiz aylarda Türkiye ve Bolivya’da yaşanan benzer kazalar, uçakların güvenliğini ve modernizasyon süreçlerini yeniden tartışmaya açtı.

Kolombiya Savunma Bakanlığı, Lockheed Martin üretimi Lockheed C-130 Hercules tipi askeri uçağın ülkenin güneyinde düştüğünü duyurdu. İlk belirlemelere göre uçakta 110’dan fazla askeri personel bulunurken, şu ana kadar 8 askerin hayatını kaybettiği, 70 askerin ise sağ olarak kurtarıldığı bildirildi.

Savunma Bakanı Pedro Sanchez, kazanın Peru sınırına yakın Amazon bölgesindeki Puerto Leguizamo yakınlarında, kalkış esnasında meydana geldiğini açıkladı. Uçağın silahlı kuvvetlere bağlı birlikleri taşıdığı öğrenildi.

Bakan Sanchez, “Kazanın nedeni ve kesin can kaybı sayısı henüz netleşmedi” ifadelerini kullanırken, uçağın yerleşim alanına yaklaşık 3 kilometre mesafede düştüğü bilgisi paylaşıldı.

70 YILLIK GÖREV UÇAĞI

C-130 Hercules tipi uçaklar 1950’li yıllarda geliştirildi ve 1956’dan itibaren aktif olarak kullanılmaya başlandı. Kolombiya da bu uçakları 1960’ların sonlarından itibaren envanterine kattı.

Ülke, son yıllarda filosunu ABD’nin “fazla savunma malzemesi” (EDA) programı kapsamında temin edilen ikinci el ancak daha yeni model C-130 uçaklarıyla güçlendirdi.

Kazaya ilişkin üretici firma Lockheed Martin’den ise henüz resmi bir açıklama gelmedi.

BENZER KAZALAR GÜNDEMDE

Öte yandan, şubat ayı sonunda Bolivya Hava Kuvvetleri’ne ait bir başka C-130 uçağı El Alto kentinde düşmüş, kazada 20’den fazla kişi hayatını kaybetmişti. Uçağın yerleşim alanına doğrudan çarpmaması ise daha büyük bir faciayı önlemişti.

Yine Hercules yine kaza kırım! Türkiye ve Bolivya'nın ardından bu kez Kolombiya...

20 ŞEHİT VERMİŞTİK

Ayrıca 11 Kasım 2025’te Türk Hava Kuvvetleri’ne ait C-130 tipi bir askeri uçak, Azerbaycan’dan kalkışının ardından sınır hattında düşmüş, kazada 20 asker şehit olmuştu.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, ilk bulgulara göre uçağın kuyruğunda kopma yaşandığını açıklamıştı.

Haberle İlgili Daha Fazlası