'Küfür' krizi büyüyor: Rusya'dan ABD'ye nota

Rusya ve ABD arasında patlak veren 'küfür' krizi büyüyor. Rusya, ABD Başkanı Joe Biden'ın seçim kampanyası konuşmasında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e ağır sözler kullanarak küfretmesinin ardından ABD'ye nota verdi.

ABD Başkanı Joe Biden'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e ağır sözler kullanarak küfretmesinin ardından iki ülke arasındaki ilişkiler gerginleşti.

Rusya'nın Washington Büyükelçisi Anatoly Antonov yaptığı açıklamada, ABD'ye protesto notası gönderdiklerini duyurarak, "Dışişleri Bakanlığı bu sabah mesaiye başlar başlamaz ABD liderliğinin Rusya Devlet Başkanı'na hakaretlerinin çirkin doğası ve kabul edilemezliği nedeniyle ABD Dışişleri Bakanlığı'na güçlü bir protesto notası gönderdi" dedi.

Biden'ın yaptığı konuşmayı da eleştiren Antonov, "Açıkçası, kaba ve küfür gibi açıklamalar, günümüz tarihi şartlarında dünya için bu kadar gerekli olan stratejik güvenliği güçlendirmeye hizmet etmiyor" ifadelerini kullandı.

PUTİN'DEN İLK YORUM

Putin, Rus devlet kanalı Rossiya-1'e yaptığı açıklamada, Biden'ın, kendisine yönelik küfür içerikli ifadeler kullanmasını kinayeli bir şekilde değerlendirdi.

Bir süre önce ABD başkanı olarak Donald Trump yerine Biden’ı tercih ettiğine yönelik açıklama yaptığını anımsatan Putin, gülümseyerek, “Her başkanla çalışırız dedim ama Biden'ın Rusya açısından daha tercih edilebilir olduğunu düşünüyordum. Söylediklerine bakılırsa kesinlikle haklıyım çünkü bu benim sözlerime uygun bir tepki” dedi.

Putin, Biden’ın kendisine teşekkür etmesini beklemediğini belirterek, “Bana ‘Aferin Volodya, bana yardımcı olduğun için teşekkürler’ diyemez. İç politika açısından orada neler olduğunu anlıyoruz ve bu tamamen yerinde bir tepki, yani ben haklıydım.” diye konuştu.

BIDEN NE DEMİŞTİ?

Biden, California eyaletinin San Francisco kentinde katıldığı bağış etkinliğinde bazı liderler nedeniyle nükleer çatışma yaşanması konusunda endişeler olduğunu ifade etmişti. Putin’in “çıldırmış biri” olduğunu belirten Biden, Putin’e karşı ağır ifade kullanarak küfretmişti. Biden, daha sonra insanlığa yönelik varoluşsal tehdidin ise “iklim” olduğunu söylemişti.

KREMLİN'DEN TEPKİ

Biden’ın Putin’e yönelik sözlerine Kremlin’den tepki gecikmemiş, Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov yaptığı açıklamada, "Putin size hitap ederken hiç kaba bir kelime kullandı mı? Kullanmadı. Bu nedenle bu tür ifadelerin ABD’yi küçük düşürdüğünü düşünüyorum. Bu tür kelimeler, kullananların itibarını zedeliyor" demişti.

'KATİL' DEMİŞTİ

Biden, 2021 yılında verdiği bir söyleşide Putin için "Katil" demişti. Biden, Putin'in bir katil olduğunu düşünüp düşünmediği sorusuna "Düşünüyorum" cevabını vermişti.

Putin, "katil" suçlamasına verdiği cevapta "Sağlıklı olsun. Ona sıhhat diliyorum. Şaka yapmıyorum, kinaye yapmadan söylüyorum bunu" demişti.