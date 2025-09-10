Kürtler İsrail’in oyuncağı değil

YILMAZ BİLGEN / ANKARA - İsrail İstihbarat Servisi Mossad’ın organize ettiği korsan Kürt-Yahudi Kongresi, Berlin’de toplandı. Kürt kanaat önderleri sözde kongreyi tarihî ihanet olarak yorumladı.

Kürt kanaat önderlerinden Mahmut Timur, Almanya’da İsrailli yöneticilerle müşterek yapılan kongreyi tarihî ihanet ve kara bir leke olarak nitelendirdi. Timur, “Soykırımcı İsrail rejiminin temsilcileriyle kendilerini Kürtlere nispet eden şahısların yaptığı bu kongre yok hükmündedir. Orada kimse Kürtlerle ilgili cümle kuramaz. Nifak ekiyorlar. Kürtler nezdinde karşılığı yok. Hatta Kürtler adına orada bulunanların çoğunlukla kripto Ermeni ve Yahudilerden oluşması amacı ortaya koyan bir durum. İsrail’in bizimle kültürel, dinî, coğrafi, siyasi ve tarihî hiçbir bağı yok. Hatta Selâhaddin Eyyubi sebebiyle siyonist Yahudilerin Kürtlere karşı duyduğu çok büyük bir öfke var. Berlin’deki toplantıda İsrail’e payandalık edenlerin tamamı kaçak, suçlu ve gayrı Kürtler’den oluşuyor. Can Dündar ne kadar Türkleri temsil ediyorsa İsrail-Kürt ittifakını gündeme getirenler o kadar Kürt’tür. Olayın arka planında bulunan Almanya Kürt toplumu çoğunlukla Alevilerden oluşan bir yapı. Katılımcılardan eski Sur Belediye Başkanı Abdullah Demirbaş özünde Liceli bir Ermeni. Biz sorunlarımızı kendi içimizde konuşuruz. İsrail’in aracılığına itibar etmek intihardır, ihanettir. Soyadı Kanunu ile birçok Yahudi, Ermeni, Rum kamufle oldu ve ihtiyaç durumunda operasyonel kimliğe dönüşüyor. Diasporadaki bu klikler ASALA’nın misyonunu yüklendi. Birçok istihbarat servisi destek veriyor ancak ana aktör Mossad” diye konuştu.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE KORKUTTU

Aralarında Necat Özdemir, Halil İbrahim Baran, Ali Ertan Toprak ve Abdullah Demirbaş gibi isimlerin yer aldığı Berlin’deki sözde Kürt-İsrail Kongresi ile ilgili gazetemize konuşan Kürt araştırmacı Müfit Yüksel, korsan girişimi şöyle özetledi: Öncelikle Terörsüz Türkiye süreci Batı başkentleri ve İsrail’i hem endişelendirdi hem de hareketlendirdi. Bu sorunun hallolmasını bir tür tehdit olarak görüyorlar.

Kürtleri İsrail’e angaje etme faaliyetleri İsmail Beşikçi ile 1988-89’larda başladı. Siyonist rejim yeni yayılma stratejisi dahilinde Kürtleri taze güç ve kullanışlı saha aparatı olarak kullanmak istiyor. Suriye, Lübnan, Irak ve İran merkezli gelişmeler paralelinde bu planın yeni safhalarına geçtiler. Siyonist-Batı ittifakı hem erken dönem cumhuriyet yönetimine hem de Irak ve Suriye Baas’ına Kürtleri dışlattırdı.

Şimdi de bunu güçlü bir biçimde koz olarak kullanıyor. Kürtleri “Siz sahipsizsiniz ve yegâne müttefiğiniz İsrail” fikrine ikna etmek için her yolu deniyorlar. Bu korkunç bir tuzak. Çok sinsi çalışıyorlar. Mahmut Abbas’a Ramallah’ta Saddam heykeli diktiren akıl da aynı. İsrail’de Kürt Yahudisi yok. Daha doğrusu Kürt’ten Yahudi olmaz, olamaz.

Siyonistler son 30 yıldır Kürtleri elde etmek için “Kürt Yahudisiyiz” demeye başladı. Hedefleri Kürt gençliğini etkilemek. Hep birlikte bu coğrafyanın Müslüman ve hatta gayrımüslüm toplulukları olarak bu siyonist tezgâhı bozmak zorundayız.