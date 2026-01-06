Filipinler'in en aktif volkanı olan Mayon Yanardağı'nda, aktif püskürme ve lav akışı belirtileri nedeniyle 3. seviye alarm durumuna geçildi. Filipin Volkanoloji ve Sismoloji Enstitüsü artan kaya düşmeleri, lav kubbesi oluşumu ve potansiyel patlayıcı aktivite uyarısıyla 6 kilometrelik daimi tehlike bölgesinde yaşayan 3 bin kişinin tahliyesine başlandığını duyurdu.

Filipinler'in en aktif yanardağı olarak bilinen Mayon Yanardağı'nda aktif püskürme ve lav akışı nedeniyle alarm seviyesi 3'e yükseltildi. Filipin Volkanoloji ve Sismoloji Enstitüsü, öğleden sonra yaptığı açıklamayla yanardağın erken püskürme belirtileri gösterdiğini bildirdi.

Enstitü yetkilileri, yanardağın zirvesinde potansiyel lav akışına işaret eden bir lav kubbesi oluşumu gözlemlediklerini belirtti. Yılbaşı Günü'nden bu yana, yanardağın alarm seviyesi 1'den 2'ye yükseltilmişti ve bu süreçte kaya düşmesi olayları önemli ölçüde artarak bu hafta içinde 346'ya ulaştı. Ayrıca dört volkanik deprem de kaydedildi.

Mayon Yanardağı’nda dakikalarla yarış: Binlerce kişi tahliye ediliyor!

PATLAMA RİSKİ VAR

Filipin Volkanoloji ve Sismoloji Enstitüsü, bu kaya düşmelerinin genellikle bir ile beş dakika sürdüğünü ve lav parçalarını yanardağın güney yamaçlarının bir kilometre yakınına kadar fırlattığını aktardı. Özellikle geceleri gözlemlenen parlayan lav, yeni lavın kraterden yüzeye çıktığını ve kubbe büyümesini işaret ettiğini gösteriyor.

Yanardağ uzmanları, bugün itibarıyla yeni akan lavın çökmesi sonucu, sıcak gaz ve volkanik malzemeden oluşan hızlı hareket eden akıntılar olan piroklastik yoğunluk akıntılarının oluşmaya başladığını ve bu akıntıların zirvenin iki kilometre yakınına kadar ulaştığını bildirdi.Enstitü, bu durumun önümüzdeki günlerde veya haftalarda patlayıcı bir aktivitenin olabileceği anlamına geldiğini vurguladı.

Mayon Yanardağı’nda dakikalarla yarış: Binlerce kişi tahliye ediliyor!

Bu tehlikeler karşısında, kurum, 6 kilometrelik "Daimi Tehlike Bölgesi" içinde yaşayanların, piroklastik yoğunluk akıntıları, lav akıntıları, kaya düşmeleri ve diğer volkanik tehlikeler nedeniyle derhal tahliye edilmesini tavsiye etti.

YAKLAŞIK 3 BİN KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

Bicol Sivil Savunma Ofisi, Mayon Yanardağı'nın altı kilometrelik Daimi Tehlike Bölgesi'nde bulunan toplam 729 aileden 2 bin 889 kişinin tahliye edileceğini doğruladı.

Bicol Sivil Savunma Ofisi Direktörü Claudio Yucot, Halk Güvenliği Acil Durum ve Yönetim Ofisi'nin (bölgeye ordu kamyonları sevk ettiğini belirtti. Yucot, Filipin Volkanoloji ve Sismoloji Enstitüsü'nün raporuna dayanarak, mevcut durumun "ani olmayan magmatik bir püskürme" olduğunu ve patlamayı beklemeden tahliye işleminin yapılması gerektiğini söyledi.

Haberle İlgili Daha Fazlası