Meksika'yı sarsan olay! Ünlü sunucu uçak kazasında feci şekilde hayatını kaybetti

Meksika'yı sarsan olay! Ünlü sunucu uçak kazasında feci şekilde hayatını kaybetti

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Meksika&#039;yı sarsan olay! Ünlü sunucu uçak kazasında feci şekilde hayatını kaybetti
Dünya Haberleri

Meksika televizyonunun tanınan sunucularından Débora Estrella, içinde bulunduğu küçük uçağın düşmesi sonucu hayatını kaybetti. Ünlü ismin uçuş dersi aldığı ve kazadan dakikalar önce bunu sosyal medya paylaşımıyla duyurduğu ortaya çıktı.

Meksikalı ünlü sunucu Debora Estrella, içinde bulunduğu küçük uçağın düşmesi sonucu hayatını kaybetti. 

Ölüm haberi, iş yeri olan Multimedios Group tarafından doğrulanırken, Estrella’nın yanında gazeteci Bryan Leonardo Ballesteros'un olduğu da kaydedildi. 

''TAHMİN EDİN NE?''

Edinilen bilgilere göre, kazadan hemen önce Instagram’da paylaşımda bulunan sunucu uçağın fotoğrafını çekerek "Tahmin edin ne?" notuyla paylaşmıştı. 

Meksika'yı sarsan olay! Ünlü sunucu uçak kazasında feci şekilde hayatını kaybetti - 1. Resim

Öte yandan acılı meslektaşları, Debora'nın kazadan bir gün önce pilot lisansı almak için uçuş derslerine başlayacağını söylediğini kaydetti. 

Garcia Belediye Başkanı Manuel Guerra Cavazos, olay yerinden yaptığı sosyal medya paylaşımında, "Üzülerek bildiriyorum ki, bir hafif uçağın düştüğü ve iki kişinin hayatını kaybettiği doğrulandı. Ölenlerin bir kadın ve bir erkek olduğu anlaşılıyor. Olay, Mitras Sanayi Bölgesi'nde, pistin ve Pesqueria Nehri'nin yakınında meydana geldi" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

