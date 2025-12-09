Çekya’da seçimlerin ardından yeni hükümet süreci resmen başladı. Cumhurbaşkanı Petr Pavel, ANO partisinin lideri ve ülkenin en tanınan milyarderlerinden Andrej Babis'i başbakan olarak atadı.

Prag’da düzenlenen törende Çekya Cumhurbaşkanı Petr Pavel, popülist ANO partisinin lideri ve ülkenin en tanınan milyarderlerinden Andrej Babis’i resmen başbakan olarak atadı.

SEÇİM ZAFERİ SONRASI İLK ADIM

3-4 Ekim’de yapılan parlamento seçimlerini birinci sırada tamamlayan ANO, merkez sağ hükümetin devralınmasına hazırlanıyor. Babis’in tam kabinesinin ay sonuna doğru atanması bekleniyor.

Çekya’da seçimlerin ardından yeni hükümet süreci resmen başladı. Cumhurbaşkanı Petr Pavel, ANO partisinin lideri ve ülkenin en tanınan milyarderlerinden Andrej Babis'i başbakan olarak atadı.

SEÇİM ZAFERİ SONRASI KOALİSYON FORMÜLÜ

Ekim ayındaki parlamento seçimlerini kazanan ANO, aşırı sağcı Özgürlük ve Doğrudan Demokrasi ile sağcı Motorcular Kendileri İçin partileriyle koalisyon kurdu. Ancak koalisyonun tamamen göreve başlaması için Cumhurbaşkanı Pavel’in kabineye onay vermesi gerekiyor.

“SİYASETİ BIRAKABİLİRDİM AMA İHANET OLURDU”

Babis, Perşembe gecesi seçmenlere hitaben yayınladığı videoda şunları söyledi:

"Elbette seçimi kazandıktan sonra siyaseti bırakabilirdim ve rahat bir hayat yaşayabilirdim ya da ANO başka birini başbakan olarak atayabilirdi. Ama bunun bir ihanet olacağını biliyorum."

BABİS DE AGROFERT’TEN VAZGEÇTİ

Siyasete dönüşü sırasında çıkar çatışması tartışmalarını bitirmeyi amaçlayan Babis, Agrofert’ten tamamen vazgeçtiğini duyurdu:

"Artık yapacak hiçbir şeyim kalmayacak olan Agrofert şirketinden geri dönülmez şekilde vazgeçmeye karar verdim. Asla sahip olmayacağım, onunla hiçbir ekonomik ilişkim olmayacak ve onunla hiçbir temasım olmayacak."

Holdingin hisseleri bağımsız bir yönetici tarafından bir güven yapısı aracılığıyla yönetilecek.

Babis, “Yasanın gerekliliklerinin çok ötesine geçen bu adım kolay olmadı. Çocuklarım Agrofert’i sadece ölümümden sonra alacak” dedi.

ORTA AVRUPA’DA YENİ SİYASİ HAT

Babis’in başbakanlığa dönüşü, Macaristan Başbakanı Viktor Orban ve Slovakya lideri Robert Fico ile birlikte Orta Avrupa’da daha kuruluş karşıtı bir eksenin güçleneceği yorumlarına yol açtı. Koalisyonun politika programında AB’nin “sınırları olduğu” ve üye devletlerin egemenlik alanlarına müdahale edemeyeceği öne sürüldü.

AB VE UKRAYNA POLİTİKASI SERTLEŞİYOR

Seçim kampanyasında Ukrayna’ya verilen desteği azaltma sözü veren Babis, önceki merkez sağ hükümetin aksine daha kısıtlı bir yardım anlayışı benimsiyor. Başbakan olarak yaptığı ilk açıklamada ise, “Çekya’nın çıkarlarını evde ve dışarıda savunacağım” dedi.

BABİS HAKKINDAKİ YARGI DOSYALARI

Babis’in geri dönüşü, yargı tartışmalarını da beraberinde getiriyor.

Siyasetçi, 2 milyon avroluk bir AB fonu dolandırıcılığı davasında yargılanacak. 2007’de Agrofert’ten çıkarılan bir çiftliğin küçük işletme fonlarına haksız şekilde başvurduğu iddia edilmişti.

Ayrıca geçmişte komünist dönemde gizli polisle işbirliği yaptığı iddiaları da gündemde. Babis tüm suçlamaları “karalama kampanyası” olarak niteledi.

TARTIŞMALI BAKAN ADAYI: TUREK

Koalisyon ortağı Motorcular partisinin çevre bakanı adayı Filip Turek hakkındaki iddialar ise kabine onay sürecini daha da gerginleştiriyor.

Turek, eski partnerinin şikayeti üzerine tecavüz ve aile içi şiddet iddialarıyla soruşturuluyor. Ayrıca kamuoyuna yansıyan Nazi selamı görüntüleri ve sosyal medya paylaşımları büyük tepki çekti.

Cumhurbaşkanı Pavel, kabineyi ancak isim listesi sunulduktan sonra açıklayacağını, Turek konusunda çekinceleri bulunduğunu söyledi.

Haberle İlgili Daha Fazlası