Hizbullah’ın gece boyunca süren misilleme füze saldırılarının ardından, İsrail’in kuzeyindeki Margaliot’un Belediye Başkanı Eitan Davidi İsrail merkezli Kanal 12'nin canlı yayında gözyaşlarına hakim olamadı. Netanyahu hükümetini sert sözlerle eleştiren Davidi, “Arkamızda devlet yok.” şeklinde konuştu.

İsrail’in kuzeyinde, Lübnan sınırına yakın bir yerde bulunan Margaliot’un Belediye Başkanı Eitan Davidi, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarına karşılık Hizbullah’ın gerçekleştirdiği misillemelerin ardından, Tel Aviv merkezli Kanal 12 televizyonunda katıldığı canlı yayında gözyaşlarına boğuldu.

"ARKAMIZDA DEVLET YOK"

Netanyahu hükümetini sert sözlerle eleştiren Davidi, “Kaç tur daha? Evimiz için savaşıyoruz. Burada elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Ama arkamızda devlet yok. Başarılı olmak için devlete ihtiyacınız var. Bunu tek başınıza yapamazsınız." şeklinde konuştu.

Misilleme saldırılarına dayanamayan İsrailli belediye başkanı gözyaşlarına boğuldu: Arkamızda devlet yok

Sınır yerleşimlerinin mahvolduğunu vurgulayan Davidi, "Zaten her şeyi mahvettiniz. Ne yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Ya durumla başa çıkamadığınızı kabul edin ve bizi serbest bırakın ya da gerekeni yapın” dedi.

Öte yandan dün Hizbullah'ın sabah saatlerinden gece yarısına kadar geçen sürede İsrail'in kuzeyine yaklaşık 100 roket ve insansız hava aracı fırlattığı bildirildi.

Yedioth Ahronoth gazetesi, bunların çoğunun önlendiğini, bir kısmının ise açık alanlara düştüğünü ileri sürdü.

Haberde, bir önceki gün ise Hizbullah'ın, İsrail'in kuzey bölgelerine doğru 60'tan fazla roket ateşlediği, bu roketlerin 20'sinin Hayfa ve Krayot bölgelerine, 10'unun Akka ve Nahariye bölgelerine, 30'unun ise Yukarı Celile bölgesine atıldığı kaydedildi.

