NATO’nun 2026 Ankara Zirvesi yaklaşırken gözler Türkiye’ye çevrildi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ittifakın yeni yol haritasını şekillendirecek kritik temaslar için Brüksel’e gidiyor. Türkiye, NATO’nun geleceğinde belirleyici rol üstlenmeye hazırlanıyor.

Türkiye, 2026’da Ankara’da düzenlenecek tarihi NATO Zirvesi için hazırlık temposunu artırırken Brüksel’de tansiyon yükseliyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ittifakın güvenlik gündemini şekillendirecek toplantıya katılmak üzere Brüksel’e gidiyor.

NATO ZİRVESİ'NİN TÜRKİYE'NİN BAŞKENTİ ANKARA'DA

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte 2026 NATO Zirvesi'nin Türkiye'nin başkenti Ankara'da düzenleneceğini duyurmuştu.

Üye ülkelerin liderleri 7 ve 8 Temmuz 2026 tarihlerinde bir araya gelecek. Toplantı Ankara'nın Beştepe semtindeki Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde yapılacak.

BRÜKSEL’DE YOĞUN DİPLOMASİ TRAFİĞİ: MASADA NELER VAR?

Türk diplomatik kaynaklara göre Bakan Fidan, NATO karargâhındaki toplantı sırasında NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, AB Dış Politika Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, AB Genişleme Komiseri Marta Kos, İngiltere Dışişleri Bakanı Yvette Cooper, İspanya Dışişleri Bakanı José Manuel Albares ve diğer mevkidaşlarıyla art arda ikili görüşmeler yapacak.

ANKARA ZİRVESİ HAZIRLIKLARI BAŞLIYOR

Toplantı, geçen Haziran’daki Lahey Zirvesi’nin ardından dışişleri bakanlarının gerçekleştirdiği ilk kapsamlı değerlendirme olacak.

Bakan Fidan’ın:

2026 Ankara NATO Zirvesi hazırlıkları hakkında müttefiklere bilgi vermesi,

Türkiye’nin ev sahipliğinde yapılacak zirvenin kapsamını anlatması,

İttifakın öncelikleri için Ankara’nın stratejik vizyonunu paylaşması, bekleniyor.

Türkiye, 2026 Zirvesi’ni ittifak içinde yeni bir güvenlik döneminin başlangıcı olarak konumlandırmayı hedefliyor.

GÜNDEM: UKRAYNA SAVAŞI VE AVRUPA GÜVENLİĞİ

Toplantının ilk oturumunda: Rusya–Ukrayna savaşı, NATO’nun doğu kanadındaki askeri hazırlık, Güney komşulardan gelen güvenlik riskleri, Balkanlar’daki gerginlik, Asya-Pasifik’in Avrupa-Atlantik güvenliğine etkisi ele alınacak.

Kaynaklara göre Bakan Fidan, Türkiye’nin modern savunma sanayisi, askeri kabiliyetleri ve Avrupa güvenliğine yaptığı güçlü katkıları özellikle vurgulayacak.

Ayrıca Ankara’nın, AB savunma girişimlerinin tüm müttefiklere açık olması gerektiği yönündeki hassasiyetini yeniden masaya koyması bekleniyor.

SAVUNMA SANAYİİ İÇİN KRİTİK UYARI

Türkiye’nin beklediği en önemli adımlardan biri:

“Savunma sanayii işbirliğini engelleyen kısıtlamaların kaldırılması.”

Ankara, NATO müttefiklerinin Türkiye’ye uyguladığı dolaylı veya dolaysız engellerin kaldırılmasını istiyor. Bakan Fidan’ın bu talebi Brüksel’de bir kez daha açık şekilde iletmesi bekleniyor.

İKİNCİ OTURUM: NATO–UKRAYNA KONSEYİ

Toplantının ikinci bölümünde NATO–Ukrayna Konseyi toplanacak. Ukrayna Dışişleri Bakanı Andriy Sibiha ile AB Dış Politika Şefi Kaja Kallas da oturuma katılacak.

Fidan’ın bu oturumda:

Türkiye’nin Ukrayna’nın bağımsızlığı, egemenliği ve toprak bütünlüğüne desteğini yinelemesi,

Ankara’nın sahadaki insani ve siyasi yardımlarını aktarması,

“Adil ve kalıcı barış için diplomasiye alan açılması gerekiyor” mesajını vermesi bekleniyor.

Ayrıca Türkiye, tüm taraflarla iletişimi sürdüren tek ülke olma özelliğini koruyacak; sürece dair son değerlendirmelerini paylaşacak.

BRÜKSEL’DE TÜRKİYE VURGUSU: İSTİKRAR İÇİN ANAHTAR ÜLKE

Kaynaklar, Türkiye’nin NATO ve Avrupa-Atlantik güvenliğinde kilit ülke olduğunu ve Ankara’nın diplomatik ağırlığının Brüksel’de daha güçlü hissedileceğini iletti.

Türkiye, hem ABD hem Avrupa ile aynı anda temas kurabilen nadir ülkelerden biri olduğu için, bu toplantı Türkiye’nin bölgesel rolünü daha da pekiştirecek.

