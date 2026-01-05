İsrail Başbakanı Netanyahu’nun, Rusya Devlet Başkanı Putin aracılığıyla İran’a saldırmayacaklarını ilettiği iddia edildi. Mesajın, iki ülke arasında yeniden gerilimi önlemeye yönelik olduğu kaydedildi.

İsrail basını, Başbakan Binyamin Netanyahu’nun, Ekim 2025’te Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin aracılığıyla İran’a saldırmayacaklarını iletmesini istediğini ileri sürdü. İsrail devlet televizyonu KAN’ın haberine göre, bu girişim İran’ın önleyici saldırı yapmasını engellemeyi amaçladı.

Haberde, Netanyahu ile Putin arasındaki telefon görüşmesinin ardından, Putin’in Tacikistan ziyareti sırasında Rusya haber ajansı TASS’a yaptığı açıklamada, “İsrail yönetiminden, İran’a iletilmek üzere bir çatışma istemediğine dair sinyaller aldık” ifadelerine yer verildiği belirtildi.

ÇATIŞMALAR 12 GÜN SÜRMÜŞTÜ

İsrail ve İran arasında Haziran 2025’te 12 gün süren şiddetli çatışmalar yaşanmıştı. Bu dönemde İsrail’in yoğun hava saldırılarına Tahran füzelerle cevap vermiş, İsrail İran’ın üst düzey komuta kademesi, nükleer bilim insanları, tesisleri ve balistik füze rampalarını hedef almıştı.

Uzmanlar, Netanyahu’nun Putin aracılığıyla ilettiği mesajın, iki ülke arasındaki gerginliği yatıştırmaya ve yeni bir çatışmayı önlemeye yönelik stratejik bir adım olarak değerlendirildiğini belirtiyor.

