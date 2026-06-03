Bölgesel çatışmaların küresel piyasaları vurmasıyla köşeye sıkışan Avrupa, sanayisini ayakta tutan 1,3 milyon istihdamı kaybetme riskiyle karşı karşıya.

Orta Doğu’da aylardır durulmayan ve bölgesel bir savaşa dönüşen gerilim, sınırları aşarak Avrupa ekonomisinin merkezini sarsmaya başladı.

Çatışmaların küresel enerji hatları ve tedarik zincirleri üzerinde neden olduğu kalıcı tahribat, Avrupa genelinde özellikle üretime dayalı ağır sanayi sektörlerini köşeye sıkıştırıyor. Yaşanan bu enerji ve lojistik kriziyle birlikte, AB genelinde milyonlarca istihdam doğrudan tehdit altına girdi.

Avrupa Birliği Komisyonu Başkan Yardımcısı Roxana Minzatu, Brüksel'de düzenlenen 2026 Avrupa İlkbahar Dönem Paketi basın toplantısında, kıtanın karşı karşıya olduğu jeopolitik baskıyı gözler önüne serdi.

Orta Doğudaki savaşın kıvılcımı Avrupayı yaktı: Devasa istihdam krizi kapıda

1,3 MİLYON İŞ TEHDİT ALTINDA

Minzatu, Orta Doğu'daki savaş nedeniyle Avrupa'da özellikle enerji yoğun sektörlerde 1,3 milyon işin risk altında olduğunu söyledi.

Orta Doğudaki savaşın kıvılcımı Avrupayı yaktı: Devasa istihdam krizi kapıda

EN BÜYÜK ENGEL BECERİ EKSİKLİĞİ

AB şirketlerinin yüzde 77'sinin yatırımların önündeki en büyük engeli beceri eksikliği olarak değerlendirdiklerine işaret eden Minzatu, insanlara yatırım yapılması, işlerin iyileştirilmesi ve yaşam standartlarının korunması gerektiğini anlattı.

Minzatu, Avrupa'nın en güçlü varlığının iç pazarı, sanayisi veya teknolojisi değil insanları olduğunu belirtti.

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