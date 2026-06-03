Orta Doğu'daki savaşın kıvılcımı Avrupa'yı yaktı: Devasa istihdam krizi kapıda
Bölgesel çatışmaların küresel piyasaları vurmasıyla köşeye sıkışan Avrupa, sanayisini ayakta tutan 1,3 milyon istihdamı kaybetme riskiyle karşı karşıya.
- Avrupa Birliği Komisyonu Başkan Yardımcısı Roxana Minzatu, Orta Doğu'daki savaş nedeniyle Avrupa'da özellikle enerji yoğun sektörlerde 1,3 milyon işin risk altında olduğunu belirtti.
- Avrupa Birliği şirketlerinin yüzde 77'si yatırımların önündeki en büyük engeli beceri eksikliği olarak görüyor.
- Minzatu, insanlara yatırım yapılması, işlerin iyileştirilmesi ve yaşam standartlarının korunması gerektiğini vurguladı.
- Avrupa'nın en güçlü varlığının iç pazarı, sanayisi veya teknolojisi değil insanları olduğunu ifade etti.
Orta Doğu’da aylardır durulmayan ve bölgesel bir savaşa dönüşen gerilim, sınırları aşarak Avrupa ekonomisinin merkezini sarsmaya başladı.
Çatışmaların küresel enerji hatları ve tedarik zincirleri üzerinde neden olduğu kalıcı tahribat, Avrupa genelinde özellikle üretime dayalı ağır sanayi sektörlerini köşeye sıkıştırıyor. Yaşanan bu enerji ve lojistik kriziyle birlikte, AB genelinde milyonlarca istihdam doğrudan tehdit altına girdi.
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Avrupa Birliği Komisyonu Başkan Yardımcısı Roxana Minzatu, Brüksel'de düzenlenen 2026 Avrupa İlkbahar Dönem Paketi basın toplantısında, kıtanın karşı karşıya olduğu jeopolitik baskıyı gözler önüne serdi.
1,3 MİLYON İŞ TEHDİT ALTINDA
Minzatu, Orta Doğu'daki savaş nedeniyle Avrupa'da özellikle enerji yoğun sektörlerde 1,3 milyon işin risk altında olduğunu söyledi.
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EN BÜYÜK ENGEL BECERİ EKSİKLİĞİ
AB şirketlerinin yüzde 77'sinin yatırımların önündeki en büyük engeli beceri eksikliği olarak değerlendirdiklerine işaret eden Minzatu, insanlara yatırım yapılması, işlerin iyileştirilmesi ve yaşam standartlarının korunması gerektiğini anlattı.
Minzatu, Avrupa'nın en güçlü varlığının iç pazarı, sanayisi veya teknolojisi değil insanları olduğunu belirtti.