Ortadoğu'da suikast saldırısı! Önde gelen isim öldürüldü

İran'ın başkenti Tahran'da Hamas lideri İsmail Heniyye'nin suikast sonucu öldürülmesinin ardından İsrail, Lübnan'da İran destekli Hizbullah güçlerinin üst düzey isimlerini hedef almaya devam ediyor. Hizbullah'ın en büyük silah deposunu vuran İsrail, roket ve füze biriminin önde gelen ismini öldürdüklerini duyurdu.

Heniyye'nin ardından bir suikast daha! Batı Şeria'da 2 Filistinli öldü

Heniyye'nin ardından bir suikast daha! Batı Şeria'da 2 Filistinli öldü

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, geçtiğimiz hafta İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğramıştı. Dünyada büyük yankı uyandıran Heniyye'nin ölümünün ardından İran-İsrail arasında ipler gerildi. Haftalardır İran'ın misilleme saldırısı yapması beklenirken İsrail, Lübnan'daki İran destekli Hizbullah güçlerinin önde gelen isimlerini hedef alıyor.

Bugün Baalbek kentindeki İran destekli güçlere ait silah deposunu vuran İsrail, Hizbullah'ın roket ve füze biriminin önde gelen ismini öldürdüklerini doğruladı.

LÜBNAN'IN GÜNEYİNDE SUİKAST SALDIRISI

Lübnan Sağlık Bakanlığına bağlı Halk Sağlığı Acil Operasyon Merkezinden yapılan açıklamaya göre İsrail ordu Lübnan'ın güneyinde bir araca hava saldırısı düzenledi. Sur kentinde Deyr Kanun ile Ras el-Ayn beldesi arasındaki yolda seyir halindeki bir aracın hedef alınması sonucu 1 kişi öldü. Araçtaki diğer kişi ise yaralandı.

İSRAİL ÖLDÜRÜLEN KİŞİNİN KİMLİĞİNİ AÇIKLADI

İsrail ordusu, düzenlenen İHA saldırısında bir Hizbullah üyesinin öldürüldüğünü doğruladı. Yapılan açıklamada, öldürülen kişinin Hizbullah’ın roket ve füze biriminin önde gelen isimlerinden Hüseyin Ali Hüseyin olduğunu aktardı.