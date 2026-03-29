Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Rusya’nın İran’a istihbarat desteği verdiğini öne sürdü. Rus uydularının ABD üslerini görüntülediğini iddia eden Zelenskiy, bu durumun olası saldırı hazırlığına işaret edebileceğini ifade etti.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Katar ziyareti sırasında verdiği röportajda dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Zelenskiy, Rusya'nın Orta Doğu'daki çatışmalarda İran'a aktif destek sağladığını öne sürdü.

Zelenskiy, Rusya'nın İran ile istihbarat paylaştığını iddia ederek, “İranlılara yardım etmek Rusya’nın çıkarına. Bilgi paylaştıklarına inanıyorum, hatta buna eminim” ifadelerini kullandı.

STRATEJİK NOKTALARI GÖRÜNTÜLEDİLER Mİ?

Ukrayna istihbaratına dayandırılan açıklamalarda, Rus uydularının mart ayı içerisinde birçok stratejik noktayı görüntülediği öne sürüldü. İddialara göre Suudi Arabistan’daki Prens Sultan Hava Üssü, Hint Okyanusu’ndaki Diego Garcia Üssü, Kuveyt’teki havaalanı ve petrol sahaları ile Türkiye’deki İncirlik Hava Üssü ve Katar’daki El-Udeid Üssü bu kapsamda görüntülenen yerler arasında bulunuyor.

Zelenskiy, bu tür uydu görüntülemelerinin saldırı hazırlığına işaret edebileceğini savunarak, “Bir kez görüntü alınması hazırlık, ikinci kez simülasyon, üçüncü kez ise saldırının çok yakın olduğu anlamına gelir” dedi ancak Ukrayna tarafı, söz konusu uydu görüntülerine ilişkin somut bir kanıt paylaşmadı.

"PUTİN CİDDİ ŞEKİLDE FAYDA SAĞLIYOR"

Rusya'nın Orta Doğu'daki gerilimden ekonomik kazanç sağladığını da ileri süren Zelenskiy, Vladimir Putin’in savaşın uzamasını istediğini söyledi. Artan petrol fiyatları ve yaptırımların gevşeme ihtimaline dikkat çeken Zelenskiy, “Putin bu savaştan ciddi şekilde fayda sağlıyor” değerlendirmesinde bulundu.

Barış görüşmelerine de değinen Zelenskiy, Ukrayna’nın Rusya ve Belarus dışında herhangi bir ülkede müzakereye hazır olduğunu belirtti. Görüşmeler için Türkiye veya İsviçre’nin ev sahipliğinin mümkün olabileceğini ifade etti.

Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump’ın Ukrayna politikasına ilişkin soruya kısa bir tereddütle “Umarım” cevabını veren Zelenskiy, Washington’un önceliğinin kendi çıkarları olduğunu dile getirdi.

