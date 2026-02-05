Anadolu Ajansı
Şam’da diplomatik buluşma: Şara ve ABD heyeti masada
Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, ABD heyetiyle Şam’da bir araya geldi. Görüşmede bölgesel gelişmeler ve ortak gündem ele alındı.
Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack ile bir araya geldi.
Suriye devlet televizyonu El-İhbariye’nin aktardığına göre, Şara, Barrack liderliğindeki ABD heyetini Şam’daki Halk Sarayı’nda kabul etti. Görüşmeye Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani de katıldı.
Görüşme sırasında bölgedeki son gelişmeler ve ortak öneme sahip konuların ele alındığı kaydedildi.
