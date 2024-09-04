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Samsun'da 7 araç birbirine girdi: 6 yaralı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Samsun&#039;da 7 araç birbirine girdi: 6 yaralı
Dünya Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Samsun'da yaşanan yağış sonrası gerçekleşen zincirleme trafik kazasında 7 araç birbirine girdi. Kazada 1'i ağır olmak üzere 6 kişi yaralandı. Kaza yüzünden yol bir süre trafiğe kapatıldı.

Edinilen bilgiye göre, sağanak yağıştan dolayı kayganlaşan yolda rampa aşağı inen tır makaslayarak bariyere çarptı. Ardından gelen 5 otomobil ve 1 hafif ticari araç da birbirlerine ve bariyerlere çarptı.

Samsun'da 7 araç birbirine girdi: 6 yaralı - 1. Resim

Toplam 7 aracın karıştığı kazada ilk belirlemelere göre 1'i ağır 6 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Kazadan dolayı yolun Samsun-Ankara yönü bir süre trafiğe kapalı kaldı, araç kuyruğu oluştu. 

Samsun Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışması sonucu, kapanan yol trafiğe açıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Samsun'da 7 araç birbirine girdi: 6 yaralı - 2. Resim

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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