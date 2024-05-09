Selle mücadele eden Brezilya'da, iki kasabayı birbirine bağlayan köprü çöktü

Brezilya sel felaketiyle mücadele ediyor. Sokakların göle döndüğü ülkede 100'den fazla insan hayatını kaybetti. Öte yandan 2 kasabayı birbirine bağlayan köprünün çökmesiyle de çalışmalar olumsuz etkilendi.

Brezilya'da şiddetli yağışların yol açtığı sellerde hayatını kaybedenlerin sayısı 101'e yükselirken selden en çok etkilenen Rio Grande do Sul eyaletinde bulunan Lajeado ve Arroio do Meio kasabalarını birbirine bağlayan Forqueta Köprüsü çöktü.

TEKNELELER KARŞIYA GEÇTİLER

Ordu birlikleri ve sivil savunma gönüllülerinin koordinasyonunda bölgeye getirilen yardım malzemeleri, teknelere yüklenerek nehirden karşıya geçirildi. Kasaba sakinleri de nehri aşmak için bölgeye gönderilen tekneleri kullanıyor.

1.5 MİLYON KİŞİ ETKİLENDİ

Sellerin ülke tarihinin en büyük iklim felaketlerinden biri olduğu vurgulanırken 230 bin 500 kişinin evlerini terk etmek zorunda kaldığı ve toplam 1,5 milyon kişinin felaketten olumsuz etkilendiği ifade edildi.

Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, açıklamasında, bozulan altyapı ve yıkılan evlerin yeniden inşası için gerekli yasal düzenlemeleri yapacaklarını söyledi. Ülkedeki iklim trajedisinin dünya için bir uyarı olduğunu dile getiren Lula da Silva, gezegenin güvenliği için harekete geçilmesi gerektiğini bildirdi.

FELAKET DURUMU İLAN EDİLDİ

Rio Grande do Sul Valisi Eduardo Leite, 3 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, halen ulaşamadıkları alanların olduğunu belirterek, "Son derece istisnai bir durumdan geçiyoruz. Bu, kritik bir olay değil eyalet tarihinin en yıkıcı olayıdır." ifadelerini kullanmıştı. Leite, trajedinin büyüklüğü nedeniyle 180 günlüğüne "felaket durumu" ilan ettiklerini ve insanların tahliyesi için ciddi gayret gösterdiklerini söylemişti. Felaketin etkilediği alanları iki kez ziyaret eden Devlet Başkanı Lula da Silva, bölgeyi yeniden ayağa kaldıracaklarını ifade etmişti.