Türkiye'nin uzun soluklu yerli ve milli savunma sanayii hamlesinde, hava savunma doktrinini kökten değiştirecek tarihi bir dönemeç geride kaldı. 'Çelik Kubbe' projesinin en üst katmanını oluşturacak olan yerli uzun menzilli SİPER-1 Hava ve Füze Savunma Sistemi, test süreçlerini kusursuz bir başarıyla tamamlayarak dünyanın gündemine oturdu.Ankara’nın stratejik özerkliğini ve teknolojik özgüvenini pekiştiren bu başarı, uluslararası medyada geniş yankı buldu. Yunan basını, SİPER-1’in kazandırdığı üstünlük karşısında "Atina tüm senaryoları hesaba katmalı" uyarısıyla gelişmeyi manşetlerine taşıdı.

Türkiye'nin uzun menzilli bölge hava ve füze savunma sistemi SİPER-1, Sinop Test Merkezi’nde zorlu bir operasyonel senaryo altında batarya kabul aşamasını başarıyla tamamladı. Bu kritik gelişme, Ankara'nın savunma sanayiinde dışa bağımlılığı sonlandırma hedefine ulaşmasında önemli bir kilometre taşı olurken, Yunanistan başta olmak üzere bölge ülkeleri tarafından yakından takip edilen ve dengeleri değiştirecek stratejik bir hamle olarak kayıtlara geçti.

SİPER dosta güven düşmana korku verdi: Atina tüm senaryoları hesaba katmalı

BÖLGESEL GÜÇ DENGELERİ YENİDEN KURULUYOR

Türk hava sahasının güvenliğini çok katmanlı bir mimariyle tahkim eden "Çelik Kubbe"ye SİPER-1'in eklenmesi, dost ve müttefik ülkelerin takdirini kazanırken, bölgesel rakiplerin endişesini artırdı.

Yunan basını, SİPER-1'in başarısını özellikle Doğu Akdeniz'deki güç dengeleri üzerinden okudu. Pentapostagma gazetesi, Türk yetkililerin SİPER-1 sistem bataryasının tam konfigürasyonunun değerlendirme aşamasını tamamladığını doğruladığına dikkat çekerek, sistemin Türkiye'nin hava ve füze savunma ağının üst kademesi olarak hizmet vereceğini vurguladı.

SİPER dosta güven düşmana korku verdi: Atina tüm senaryoları hesaba katmalı

"ATİNA BÖLGEDE ARTAN TÜRK NÜFUZUNA KARŞI HAZIRLIKLI OLMALI"

Gazete, Atina hükümetine seslenerek, "Türkiye, bölgemizde muhtemel bir askeri çatışma senaryosunda kendi kendine yeterli olmayı hedeflediği bir plan doğrultusunda, iki yıldır savunma sanayisinde ciddi miktarda taarruz silahı hazırlıyor. Atina, bölgede artan Türk nüfuzuna karşı hazırlıklı olmalı ve tüm senaryoları hesaba katmalı" ifadeleriyle Türkiye'nin artan askeri gücünü kabul etti.

SİPER-1’in Çelik Kubbe’ye entegrasyonunu "dönüm noktası" olarak nitelendiren gazete, "Yunanistan’ın da yakından takip ettiği sistemin kabul aşamasının tamamlanması, Türkiye’nin yerli uzun menzilli hava savunma yeteneği geliştirme çabalarında önemli bir dönüm noktasıdır" değerlendirmesini yaparak, projenin stratejik önemine dikkat çekti.

SİPER dosta güven düşmana korku verdi: Atina tüm senaryoları hesaba katmalı

Haberde, “Türkiye, bölgemizde muhtemel bir askeri çatışma senaryosunda kendi kendine yeterli olmayı hedeflediği bir plan doğrultusunda, iki yıldır savunma sanayisinden ciddi sayıda taarruz silahı hazırlıyor .Mavi Vatan’ temelinde, önümüzdeki dönemde kendi çıkarlarını koruyacaktır” şeklinde Yunanistan’ın güçlenen Türk savunma sanayiinden duyduğu endişe aktarıldı.

SİPER-1 PROGRAMI HAKKINDA

ASELSAN öncülüğünde yerli savunma şirketleri tarafından geliştirilen SİPER-1 programı, teknolojik bağımsızlık yolculuğunda bir zafer olarak kabul ediliyor. Sinop Test Merkezi’nde gerçekleştirilen batarya kabul atışı, komuta kontrol, radar, lançer ve füze gibi tüm batarya unsurlarının operasyonel hazır olduğunu kanıtladı. Türk yetkililer, testin, düşman ve dost uçakların aynı hava sahasında görev yaptığı zorlu bir senaryo altında gerçekleştirildiğini ve sistemin gerçekçi muharebe koşullarında dahi üstün performans sergilediğini bildirdi.

SİPER dosta güven düşmana korku verdi: Atina tüm senaryoları hesaba katmalı

SİPER-1’in en önemli özelliği, hava ve füze tehditlerine karşı uzun menzilli hava savunması sağlamak üzere tasarlanmış olması. Bu sistem, Türkiye'nin çok katmanlı savunma ağının en üst kademesi olarak görev yaparak, halihazırda faal olan kısa menzilli sistemleri mükemmel bir şekilde tamamlıyor. Batarya kabul fazının tamamlanması, Türkiye'nin yerli uzun menzilli hava savunma yeteneği geliştirme çabalarında ulaştığı gurur verici seviyeyi göstermesi açısından kritik bir eşiktir. Türk savunma yetkilileri, sistemin mevcut konfigürasyonunda uzun menzilli önleme kabiliyetini ve operasyonel olgunluğunu resmen teyit etmiş oldu.

Haberle İlgili Daha Fazlası