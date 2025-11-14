Sırbistan'da uçak düştü! Ölü ve yaralı var
Sırbistan'ın Subotica kentinde Bikovo Havalimanı'na iniş esnasında küçük bir uçak düşüş kazası meydana geldi. Kazada bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.
Özetle
Kaydet
Dünya 2 dk önce
Sırbistan'ın Subotica kentindeki Bikovo Havalimanı'na iniş esnasında küçük bir uçak düştü, kazada bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi ise ağır yaralandı.
- Uçak, Bikovo Havalimanı'na iniş esnasında düştü.
- Uçakta iki kişi vardı.
- Bir kişi hayatını kaybetti.
- Diğer kişi ağır yaralandı.
- Subotica Savcılığı kazayı soruşturuyor.
Sırbistan'ın kuzeyindeki Subotica kentinde küçük bir uçağın düşmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.
1 ÖLÜ 1 YARALI VAR
Subotica polisi, ulusal medyaya yaptığı açıklamada, küçük uçağın Bikovo Havalimanı'na inişi esnasında düştüğünü, kazada uçakta bulunan 2 kişiden 1'inin hayatını kaybettiğini, diğerinin ise ağır yaralandığını belirtti.
Subotica Savcılığı kazaya ilişkin soruşturma başlatıldığını bildirdi.
Bizi Takip Edin
YORUMLAR