Suriye First Lady'si üniversiteden mezun oldu: Diplomasını eşinin elinden aldı

Suriye First Lady'si üniversiteden mezun oldu: Diplomasını eşinin elinden aldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Güncelleme:
Suriye First Lady&#039;si üniversiteden mezun oldu: Diplomasını eşinin elinden aldı
Dünya Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara, dün İdlib Üniversitesi mezuniyet törenine katılarak, Arap dili bölümünden mezun olan eşi First Lady Latifa al-Droubi'ye diplomasını verdi.

Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara, dün İdlib Üniversitesi’nde düzenlenen mezuniyet törenine katıldı.

EŞİNE DİPLOMA VERDİ

Sanat ve Beşeri Bilimler Fakültesi'nde düzenlenen törende Suriye Devlet Başkanı eş-Şara, Arap dili bölümünden mezun olan eşi First Lady Latifa al-Droubi'ye diplomasını verdi.

"Zafer ve Kurtuluş" sınıfının 2 bin 29 mezunundan biri olan First Lady Latifa al-Droubi törende konuşma yaptı. Eş-Şara ve beraberindeki heyet diplomasını alan öğrencileri tebrik etti.

