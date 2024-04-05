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Tayvan'daki 7.4'lük depremde ölü sayısı artıyor

Düzenleyen: / Kaynak: Ajanslar
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Dünya Haberleri  / Ajanslar

Tayvan'ı 2 gün önce vuran son 25 yılın en şiddetli depreminde ölü sayısı arttı. Dağlık alanda 2 kişinin daha cansız bedeninin bulunması ile hayatını kaybedenlerin sayısı 12'ye yükseldi. Kayıpları arama çalışmaları da devam ediyor.

Tayvan’ın doğu kıyısındaki Hualien açıklarında 3 Nisan’da yerel saatle 07.58’de meydana gelen 7.4 büyüklüğündeki depremin bilançosu artıyor.

Çarşamba günü meydana gelen depremin ardından başlatılan arama kurtarma çalışmalarında dağlık alanda 2 kişinin daha cansız bedenine ulaşılmasıyla hayatını kaybedenlerin sayısı 12’ye yükseldi. 

Tayvan'daki 7.4'lük depremde ölü sayısı artıyor - 1. Resim

18 KİŞİ HALA KAYIP

Tayvan itfaiyesi kayıp sayısının 18 olduğunu açıklarken, kayıplar arasında Avusturalya ve Kanadalı 3 kişinin bulunduğunu bildirdi. Arama çalışmaları bölgede meydana gelebilecek toprak kayması endişelerine rağmen sürüyor. Depremde binden fazla kişi de yaralandı. 

SON 25 YILIN EN BÜYÜK DEPREMİ

Tayvan'ın doğu kıyısındaki Hualien kentinde dün sabah saatlerinde 7,4 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), depremin merkez üssünün Tayvan'ın doğu kıyısındaki Hualien kentinin 18 kilometre güneyi olduğunu bildirmişti.

Tayvan'daki 7.4'lük depremde ölü sayısı artıyor - 2. Resim

Tayvan Merkezi Meteoroloji İdaresi (CWA) ise depremin büyüklüğünü 7,2 olarak duyururken, bunun son 25 yılda Tayvan'ı vuran en güçlü deprem olduğunu belirtmişti.

Tayvan'da 21 Eylül 1999'da Taipei'nin 150 kilometre güneyindeki Jiji'de meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki depremde yaklaşık 2 bin 400 kişi hayatını kaybetmiş, 100 binden fazla kişi yaralanmış, binlerce bina yıkılmıştı.

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Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Ajanslar
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