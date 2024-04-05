Tayvan'daki 7.4'lük depremde ölü sayısı artıyor

Düzenleyen: Seda Çakır / Kaynak: Ajanslar 5 Nisan 2024 11:22 - Güncelleme: 5 Nisan 2024 11:33 - Güncelleme:

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Tayvan'ı 2 gün önce vuran son 25 yılın en şiddetli depreminde ölü sayısı arttı. Dağlık alanda 2 kişinin daha cansız bedeninin bulunması ile hayatını kaybedenlerin sayısı 12'ye yükseldi. Kayıpları arama çalışmaları da devam ediyor.