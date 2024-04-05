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Haberler > Dünya > Tayvan'daki 7.4'lük felaketten yeni görüntüler: Dev kaya aracı böyle savurdu!

Tayvan'daki 7.4'lük felaketten yeni görüntüler: Dev kaya aracı böyle savurdu!

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Dünya Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Tayvan'ı vuran son 25 yılın en büyük depremin yeni görüntüleri ortaya çıktı. 7.4'lük felakette dağdan kopan dev bir kayanın yoldaki araca isabet ettiği ve bir doğumevindeki hemşirelerin kuvözdeki yenidoğan bebekleri korumaya çalıştığı anlar kameralara anbean yansıdı.

Tayvan'ın Hualien kentinde 3 Nisan Çarşamba günü meydana gelen 7.4 büyüklüğündeki depremin yeni görüntüleri ortaya çıktı.

Bir araç kamerasına yansıyan görüntülerde, sarsıntıyla birlikte dağdan kopan kaya parçalarını fark eden öndeki araç sürücüsünün geri gittiği ancak yuvarlanan bir kayanın aracın arka kısmını kağıt gibi ezdiği görüldü. Yerel medya sürücünün hafif yaralandığını aktardı.

CAN HAVLİYLE BEBEKLERİ KORUMAYA ÇALIŞTILAR

Depremin hissedildiği Taipei şehrinde ise Ma Cherie Doğumevinde çalışan hemşirelerin deprem sırasında kuvözdeki yenidoğan bebekleri korumaya çalıştığı anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Tayvan'daki 7.4'lük felaketten yeni görüntüler: Dev kaya aracı böyle savurdu! - 1. Resim

Hemşirelerin deprem anında bebeklerin yanına koştuğu ve sarsıntı geçene kadar kuvözleri tuttuğu görüldü.

Öte yandan Tayvan’da meydana gelen son 25 yılın en büyük depreminde şu ana kadar 12 kişi hayatını kaybetti.

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Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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