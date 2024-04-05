Tayvan'daki 7.4'lük felaketten yeni görüntüler: Dev kaya aracı böyle savurdu!

Düzenleyen: Seda Çakır / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 5 Nisan 2024 17:08 - Güncelleme: 5 Nisan 2024 17:09 - Güncelleme:

Dünya Haberleri / İhlas Haber Ajansı

Tayvan'ı vuran son 25 yılın en büyük depremin yeni görüntüleri ortaya çıktı. 7.4'lük felakette dağdan kopan dev bir kayanın yoldaki araca isabet ettiği ve bir doğumevindeki hemşirelerin kuvözdeki yenidoğan bebekleri korumaya çalıştığı anlar kameralara anbean yansıdı.