Tel Aviv'de uçuşlar durdu! Yemen'den füze yağmuru

Kaynak: Anadolu Ajansı 2 Haziran 2025 22:01 - Güncelleme: 2 Haziran 2025 22:07 - Güncelleme:

Orta Doğu'da savaş gerginliği sürüyor. İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Yemen’den atılan bir füze nedeniyle ülkedeki çok sayıda kentte alarmların çaldığı belirtildi. Tel Aviv'deki Ben Gurion Uluslararası Havalimanı'nda tüm uçuşların geçici olarak durdurulduğu belirtildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'nde yönelik acımasız saldırıları ve ABD'nin Orta Doğu'ya yönelik müdahaleleri sürerken, bölgede gerginlik zaman zaman zirve seviyelere ulaşıyor. YEMEN'İN FÜZESİ TEL AVİV'İ ALARMA GEÇİRDİ İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Yemen’den atılan bir füze nedeniyle ülkedeki çok sayıda kentte alarmların çaldığı belirtildi. Açıklamada, söz konusu füzenin hava savunma sistemi tarafından önlendiği kaydedildi. İlgili Haber Madleen Gazze yolunda! İsrail tehdit etti, Türk aktivist Turkiyegazetesi.com.tr'ye konuştu: Korkmuyoruz İsrail'in Kanal 12 televizyonu da Yemen'den atılan füze nedeniyle sirenlerin çalmasının ardından başkent Tel Aviv'deki Ben Gurion Uluslararası Havalimanı'nda tüm uçuşların geçici olarak durdurulduğunu aktardı. 4 MAYIS'TA VURULMUŞTU Yemen'deki Husiler 4 Mayıs'ta Tel Aviv'deki Ben Gurion Uluslararası Havalimanı'nı balistik füzeyle vurmuştu. Çok sayıda uluslararası hava yolu şirketi, İsrail'e uçuşlarını askıya almıştı. İlgili Haber ABD’de İsrail tartışması kanlı bitti: Destek yürüyüşüne yanıcı madde atıldı İsrail ise 5 Mayıs'ta Yemen'in batısındaki Hudeyde Limanı ve Bacil çimento fabrikasına, 6 Mayıs'ta da Sana Uluslararası Havalimanı'na hava saldırısı düzenlemişti. Yemen'deki İran destekli Husiler, ateşkes anlaşmasını bozarak Gazze Şeridi’ne şiddetli saldırılarını tekrar başlatan İsrail'i zaman zaman balistik füzelerle hedef alıyor.

Kaynak: Anadolu AjansıEditör: Batıkan Altaş