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Tel Aviv'de uçuşlar durdu! Yemen'den füze yağmuru

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Tel Aviv&#039;de uçuşlar durdu! Yemen&#039;den füze yağmuru
Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Orta Doğu'da savaş gerginliği sürüyor. İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Yemen’den atılan bir füze nedeniyle ülkedeki çok sayıda kentte alarmların çaldığı belirtildi. Tel Aviv'deki Ben Gurion Uluslararası Havalimanı'nda tüm uçuşların geçici olarak durdurulduğu belirtildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'nde yönelik acımasız saldırıları ve ABD'nin Orta Doğu'ya yönelik müdahaleleri sürerken, bölgede gerginlik zaman zaman zirve seviyelere ulaşıyor.

Tel Aviv'de uçuşlar durdu! Yemen'den füze yağmuru - 1. Resim

YEMEN'İN FÜZESİ TEL AVİV'İ ALARMA GEÇİRDİ

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Yemen’den atılan bir füze nedeniyle ülkedeki çok sayıda kentte alarmların çaldığı belirtildi.

Açıklamada, söz konusu füzenin hava savunma sistemi tarafından önlendiği kaydedildi.

İsrail'in Kanal 12 televizyonu da Yemen'den atılan füze nedeniyle sirenlerin çalmasının ardından başkent Tel Aviv'deki Ben Gurion Uluslararası Havalimanı'nda tüm uçuşların geçici olarak durdurulduğunu aktardı.

Tel Aviv'de uçuşlar durdu! Yemen'den füze yağmuru - 2. Resim

4 MAYIS'TA VURULMUŞTU

Yemen'deki Husiler 4 Mayıs'ta Tel Aviv'deki Ben Gurion Uluslararası Havalimanı'nı balistik füzeyle vurmuştu. Çok sayıda uluslararası hava yolu şirketi, İsrail'e uçuşlarını askıya almıştı.

İsrail ise 5 Mayıs'ta Yemen'in batısındaki Hudeyde Limanı ve Bacil çimento fabrikasına, 6 Mayıs'ta da Sana Uluslararası Havalimanı'na hava saldırısı düzenlemişti.

Yemen'deki İran destekli Husiler, ateşkes anlaşmasını bozarak Gazze Şeridi’ne şiddetli saldırılarını tekrar başlatan İsrail'i zaman zaman balistik füzelerle hedef alıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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