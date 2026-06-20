Trump, Hürmüz Boğazı'nda ateşkes dönemi boyunca ücret alınmayacağını söyledi. ABD Başkanı açıklamasının devamında ise olası ücretlendirmelerin yalnızca ABD’nin koşullarıyla gündeme gelebileceğini ifade etti.

İran Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı Hatemü'l-Enbiya Karargâhı Merkez Komutanlığı, ABD ve İsrail'in taahhütlerine uymadığını gerekçe göstererek Hürmüz Boğazı'nın gemi trafiğine kapatıldığını duyurmuştu.

CENTCOM ise, İran’ın Hürmüz Boğazı’nın yeniden kapatıldığı yönündeki açıklamalarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Trump: Hürmüz'den ABD ücret alabilir

CENTCOM Sözcüsü Tim Hawkins, İngiliz haber ajansı Reuters’a yaptığı açıklamada, Hürmüz Boğazı’na ilişkin iddiaları reddederek uluslararası su yolunun açık olduğunu belirtti. Hürmüz Boğazı’nın açık olduğunu vurgulayan Hawkins, "Deniz trafiği akmaya devam ediyor ve ABD güçleri durumun bu şekilde sürmesini sağlamak için gelişmeleri izlemeyi sürdürüyor" dedi.

Trump: Hürmüz'den ABD ücret alabilir

Hürmüz Boğazı'ndaki bu kritik gelişmelere Trump'ın açıklamaları da eklendi. Trump, boğazdan 60 gün ücret alınmayacağını söyledi.

"ABD ÜCRET ALABİLİR"

ABD Başkanı'nın açıklamaları şu şekilde:

"Ateşkes Dönemi boyunca Hürmüz Boğazı'nda 60 gün süreyle hiçbir geçiş ücreti alınmayacaktır. Ayrıca 60 günlük sürenin sona ermesinden sonra da, anlaşma tamamlanmadığı takdirde ve yalnızca Amerika Birleşik Devletleri tarafından, Orta Doğu ülkelerine geçmişte, bugün ve gelecekte sağlanan koruma hizmetlerinin maliyetlerinin geri ödenmesi amacıyla uygulanması dışında, herhangi bir geçiş ücreti alınmayacaktır"

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