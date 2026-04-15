Trump'tan İran ile ilgili açıklama: Savaş bitmeye çok yakın
ABD Başkanı Donald Trump, ABD-İsrail ile İran arasındaki savaşa ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
"SAVAŞ BİTMEYE ÇOK YAKIN"
İran'la savaş konusunda devamlı geçmiş zaman ifadeleri kullanan Trump, savaşın gerçekten bitip bitmediğinin sorulması üzerine, "Sanırım bitmeye çok yakın. Yani, ben durumu bitmeye çok yakın olarak görüyorum." cevabını verdi.
"ORADAN GİTSEM YENİDEN AYAĞA KALKMALARI 20 YIL SÜRER"
Trump, "Biliyorsunuz, eğer şu an oradan tamamen çekilip gitsem, o ülkeyi yeniden ayağa kaldırmaları 20 yıl sürer. Henüz işimiz bitmedi, neler olacağını göreceğiz. Sanırım bir anlaşma yapmayı canıgönülden istiyorlar." ifadelerini kullandı.
ABD ordusunun İran'a yönelik saldırı kararını değerlendiren Trump, saldırı kararı almaması durumunda şu an nükleer silah sahibi bir İran ile karşı karşıya kalmış olacaklarını iddia etti. Trump, "Eğer ellerinde nükleer bir silah olsaydı, oradaki herkesi yardıma çağırmak durumunda olurdunuz. Bunu yapmak istemezdiniz." diye ekledi.
Trump'tan 'müzakere' açıklaması! İkinci tur için tarih verdi
ABD Başkanı Trump, İran ile ikinci tur görüşmelerin "önümüzdeki iki gün içinde gerçekleşebileceğini" belirtmişti.