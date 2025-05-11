İstanbul'da ateşkes için büyük buluşma! Zelenskiy 15 Mayıs'ta Putin ile görüşeceğini duyurdu

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ateşkes önerisine cevap verdi. Trump, "Zelenskiy Türkiye'de müzakereleri derhal kabul etmeli" dedi. Zelenskiy'den ise cevap gecikmedi. 15 Mayıs'ta Türkiye'de Putin ile görüşeceğini duyurdu.

Dünya, İstanbul'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde düzenlenecek Rus ve Ukraynalı heyetler arasındaki barış müzakerelerine odaklandı. Putin, 72 saatlik ateşkesin sona ermesinin ardından dün gece Rusya-Ukrayna savaşında 3. kez ateşkes önerisinde bulundu. Barış için Türkiye'nin çabasına dikkat çeken Putin, müzakerelerin 15 Mayıs perşembe günü İstanbul'da yapılmasını teklif etti.

Putin'in ateşkes müzakereleri teklifine 30 günlük tam bir ateşkes ön koşuluyla kabul eden Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'e Trump'tan çağrı geldi. Putin'in Türkiye'de ateşkes müzakereleri teklifine ilişkin konuşan ABD Başkanı Trump, "Ukrayna bunu derhal kabul etmeli" dedi. Trump'ın baskısının ardından Zelenskiy'den jet açıklama geldi. Ukrayna Devlet Başkanı, Putin'i İstanbul'da bizzat bekleyeceğini söyledi.

TRUMP'TAN ZELENSKİY'E ATEŞKES BASKISI

ABD Başkanı Trump Rusya Devlet Başkanı Putin'in ateşkes yerine Türkiye'de "kan banyosuna dönüşen savaşı bitirme ihtimalini müzakere etmek istediğini" söyledi. Trump, "Ukrayna bunu derhal kabul etmeli. En azından bir anlaşmanın mümkün olup olmadığını öğrenmiş olurlar. Eğer mümkün değilse, Avrupa liderleri ve ABD durumun ne noktada olduğunu anlayıp buna göre ilerleyebilir. Ukrayna’nın onunla bir anlaşma yapacağına dair şüphe duymaya başladım." ifadelerini kullandı.

ZELENSKİY: "PUTİN'İ ŞAHSEN BEKLİYOR OLACAĞIM"

Trump'ın çağrısının hemen ardından Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'den açıklama geldi. 15 Mayıs’ta Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Türkiye'de görüşeceğini duyuran Zelenskiy, "Putin'i Türkiye'de bekliyor olacağım" dedi.

Zelenskiy, "Diplomasi için gerekli zemini sağlamak üzere yarından itibaren tam ve kalıcı bir ateşkes bekliyoruz. Ölümleri uzatmanın bir anlamı yok. Perşembe günü Putin'i Türkiye'de bekliyor olacağım. Umuyorum ki bu sefer Ruslar, 'yapamayız' demek için bahane aramazlar" ifadelerini kullandı.