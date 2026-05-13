Atina'nın bütçe açığı rakamları üzerinde oynayarak Avrupa'yı yanıltmasının ardından, Avrupa Birliği ülkelerinin kriz toplantısında Akropolis'in satışa çıkarılmasını önerdiği ortaya çıktı.

Avrupa'nın eski Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, Euro bölgesini sarsan Yunanistan borç krizinin perde arkasına dair çok konuşulacak bir iddiada bulundu.

Yunan Skai TV'de yayınlanan “Sto Xiliosto” adlı belgesel programında konuşan Juncker, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin kriz toplantısında Akropolis'in satışa çıkarılmasını önerdiğini ifşa etti.

"YUNANİSTAN’IN KENDİ HATASIYDI, HERKES İSTEDİĞİNİ SÖYLEDİ"

2005-2013 yılları arasında Lüksemburg Başbakanlığı yapan ve Avro Bölgesi maliye bakanlarının oluşturduğu Eurogroup’a başkanlık eden Juncker, Yunanistan’ın 2009 yılında bütçe açığı rakamlarını eksik bildirerek diğer Avrupa ülkelerini aldatmasının ülkeyi tamamen 'güvenilmez' hale getirdiğini açıkladı:

"Bu gerçekten büyük bir hataydı. Yunanistan, diğerlerini yanılttığını kabul ettikten sonra artık güvenilmez hale geldi. Asıl sorun buydu. Atina bu güveni bir kez kaybettikten sonra, Eurogrup toplantılarında herkes Yunanistan hakkında canı ne isterse söyleyebildi. Toplantılarda bazı maliye bakanlarının para elde etmek için Akropolis'i satmayı önerdiğini hatırlıyorum. Bunu söyleyen bir kadındı. Ben de araya girip kendisine 'kes sesini’' dedim."

Yunanistan’ın borçları için Akropolis’i satmayı teklif ettiler!

YUNANİSTAN İFLASIN EŞİĞİNDEN DÖNDÜ

Atina’nın iflasının Euro Bölgesi’nde büyük bir mali kriz oluşturacağı gerekçesiyle AB ve IMF, Yunanistan için 2010 ila 2015 yılları arasında 260 milyar euro tutarında bir kurtarma paketini devreye sokmuştu.

AB ve IMF, bunun karşılığında Yunanistan’ın harcamaları kısarak, “kemerleri sıkma” politikası izlemesini şart koşarken, AB Komisyonu’ndan talep edilen ekonomik reformları izlemesi için Atina’yı denetimde tutmasını talep etmişti.

AB ile Yunanistan arasında üçüncü kurtarma paketi anlaşması 2018'de resmen sona ererken AB Komisyonu’nun Atina için talep edilen reformları izleyebilmesi için gelişmiş gözetim programı devreye sokulmuştu.

BAKANLAR PEŞ PEŞE İSTİFA ETTİ

Günümüzde ise Avrupa Savcılığı'nın (EPPO) hazırladığı "milyarlık tarım sübvansiyonu" dosyası da iktidardaki Yeni Demokrasi Partisi'nin kalbine bomba gibi düşmüştü. 11 milletvekili ve 2 eski bakanın adının geçtiği dosya, Atina'da "örtbas edilemez" bir noktaya ulaştı.

AB FONLARI NASIL BUHARLAŞTI?

Avrupa Savcılığı’nın soruşturması, Yunan ödeme kurumu OPEKEPE üzerinden yürütülen sofistike bir dolandırıcılık planını deşifre etti. İddialara göre, AB'nin çiftçiler için gönderdiği milyonlarca euro, hayali araziler ve şişirilmiş hayvan sayılarıyla "organize bir şebeke" tarafından cebe indirildi.

"MİÇOTAKİS KAPANA KISILDI"

Hükümet kanadından yapılan açıklamada, milyarlık yolsuzluk dosyasında adı geçen milletvekilleri için dokunulmazlık kalkanının kullanılmayacağına dair olumlu bir sinyal geldi.

Yeni Demokrasi Partisi’nin ilkesel olarak tüm dokunulmazlık kaldırma taleplerini kabul edeceği belirtilerek, 2019 Anayasa değişikliğiyle bu sürecin zorunlu hale getirildiği hatırlatıldı.

SYRIZA ise "Artık örtbas yok!" diyerek, davaya karışan tüm milletvekillerinin dokunulmazlığının derhal kaldırılmasını ve göstermelik değil, gerçek bir yargı süreci işletilmesini talep etti.

Yeni Sol da hükümetin "kronik sorunlar" bahanesine sığınmasını eleştirerek, Başbakan’ın Avrupa Savcılığı’nın bulgularına rağmen hala bakanlarını koruyup korumayacağını sordu.

ADIM ADIM NELER OLDU?

AB’nin tarım sübvansiyonlarının kötü yönetilmesine ilişkin dava, 2019-2022 döneminde fonları dağıtan devlet kurumu OPEKEPE üzerinden yapılan usulsüz ödemeleri kapsıyor. Avrupa Savcılığı, meralara sahipmiş gibi sahte beyanlarla destek alındığını ve bu yöntemle dolandırıcılığın 2024’e kadar sürdüğünü tespit etti.

Düzinelerce Yunan hayvancılık işletmesi yanlış beyanla milyonlarca euro sübvansiyon almakla suçlanırken, savcılar hükümet yetkililerinin de "organize bir dolandırıcılık planına" karışmış olabileceğine dair iddiaları Parlamento’ya gönderdi.

2025 yılında hükümetin ilk büyük firesini vermesiyle istifa fırtınası resmen başlamıştı. Savcılık soruşturmasının ardından ilk etapta Göç ve İltica Bakanı Makis Voridis, Dışişleri Bakan Yardımcısı Tasos Hatzivasileiou, Kırsal Kalkınma Bakan Yardımcısı Dionysis Stamenitis, Dijital Yönetişim Bakan Yardımcısı Christos Boukoros ve Kırsal Kalkınma ve Gıda Genel Sekreteri Giorgos Stratakos görevlerinden ayrıldıklarını açıklamıştı.

