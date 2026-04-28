Çocuklara sosyal medya kısıtlaması, dünyanın mücadele ettiği konuların başında yer almaya başladı. 2023’te OECD kapsamında sadece 1 ülke sosyal medya kullanımına yaş sınırlaması getirmeyi planlarken, bu sayı bugün 25'e çıktı. Türkiye’de de “15 yaş sınırı” üzerinde çalışmalar devam ederken; OECD, sosyal medya platformlarının da yaş güvencesi ve yaşa uygun hizmet konusunda harekete geçmesinin önemli olduğunu vurguladı.

TÜRKİYE GAZETESİ/Haber Merkezi — Kahramanmaraş ve Şanlıurfa’da gerçekleşen okul saldırılarının ardından çocukların sosyal medya kullanımı hem aileler hem güvenlik birimleri hem de ilgili politika yapıcılar tarafından daha yakın izlemeye alındı.

Önümüzdeki dönemde etkili tedbirler üzerinde çalışılırken, bu konuda OECD ülkelerinde de dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor. Bu kapsamda OECD ülkelerinin genelinde, sosyal medya kullanımına yaş sınırlaması getirmeyi planlayan ülke sayısı hızla artıyor.

ÜLKE SAYISI HIZLA ARTIYOR

2023 yılında sadece bir ülke sosyal medya kullanımına yaş sınırlaması getirmeyi düşünüyordu. İki yıl sonra bu sayı 12'ye kadar yükseldi ve 1 yasa zaten yürürlüğe girdi. 2026’da 4 ay geride kalırken, yaş sınırlaması düşünen ve getiren ülke sayısı 25'e ulaştı. Özellikle son 1 yıllık dönemde ülke sayısında artış dikkat çekiyor.

Ülkelere göre sosyal medyada uygulanan veya değerlendirme aşamasında olan yaş sınırlamaları için asgari yaş sınırları. (OECD üyesi ve aday ülkeler, 10 Nisan 2026 tarihi itibarıyla)

PLATFORMLAR MASUM DEĞİL

OECD analistleri tarafından yayımlanan raporda, “Sosyal medya çocuklar için ciddi riskler barındırabilir. Takıntı, gerçeklerden kaçış ve çatışma ile karakterize edilen sorunlu sosyal medya kullanımı artış gösteriyor. Yasal düzenlemelerin ardındaki ivme de birçok platformun çocukların güvenliğini göz önünde bulundurularak tasarlanmadığı gerçeğinin daha fazla farkına varıldığını ortaya koyuyor” değerlendirmesinde bulunuldu.

OECD Üyesi ve Aday Ülkelerde Sosyal Medya Yaş Sınırlamalarının Durumu

3 ÜLKEDE YASA DEVREDE

OECD ülkelerinin 15 veya 16 yaş sınırı etrafında birleştiği görülürken; 3 ülkede ilgili yasalar yürürlüğe girdi. Bu kapsamda Avustralya, Brezilya ve Endonezya “16 yaş sınırı getiren” sosyal medya yasasını devreye aldı. Az sayıda ülkede yaş sınır 13-14 yaş bandına düşerken, Türkiye’de de “15 yaş sınırı” planlayan düzenleme için çalışmalar hızlandı.

YAŞ GÜVENCESİ DE KRİTİK

15 ve 16 yaşlarının asgari yaş olarak belirlenmesinin uluslararası düzeyde bir uyumun cesaret verici işareti olduğu belirtilen raporda “Erişimi kısıtlamak, çeşitli araçlardan biridir. Ancak politika yapıcılar için zorluk, çocukların çevrimiçi ortamda güvenli, faydalı ve yaşlarına uygun deneyimlere erişebilmelerini sağlamaktır” denilerek; platformlardaki yaş güvencesi ya da yaşa uygun hizmet sunumunun da eş zamanlı zorluklar arasında yer aldığı ve bu konuda da mesafe alınması gerektiği vurgulandı.

